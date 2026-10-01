Universitatea din Oradea, record la admiterea din 2026: peste 4.400 de studenți înscriși la licență
Universitatea din Oradea
Universitatea din Oradea începe anul universitar 2026-2027 cu 4.441 de studenți înscriși la licență, cel mai mare număr din ultimii 10 ani.
Universitatea din Oradea începe anul universitar 2026-2027 cu cel mai mare număr de studenți înscriși la programele de licență din ultimul deceniu. În anul I sunt înscriși 6.399 de studenți, dintre care 4.441 urmează programe de licență, potrivit datelor prezentate la deschiderea oficială a noului an universitar.
Universitatea din Oradea, cea mai bună admitere la licență din ultimii 10 ani
Universitatea din Oradea înregistrează, în 2026, cea mai bună admitere la studiile de licență din ultimii zece ani. Din totalul celor 6.399 de studenți înscriși în anul I, 4.441 sunt la programele de licență.
Datele au fost prezentate joi, la ceremonia oficială de deschidere a anului universitar 2026-2027, de rectorul Universității din Oradea, Constantin Bungău.
Instituția de învățământ superior din Oradea își extinde în același timp oferta academică, atât prin noi programe de studii, cât și prin dezvoltarea domeniilor de doctorat.
104 programe de licență la Universitatea din Oradea
Pentru anul universitar 2026-2027, Universitatea din Oradea oferă 104 programe de licență, dintre care nouă sunt organizate în limba engleză.
Oferta educațională include și un program de învățământ dual, Mecatronică, precum și programe de învățământ la distanță și cu frecvență redusă.
Față de anul precedent, oferta Universității din Oradea a fost extinsă cu două programe de licență în limba engleză:
Medicină dentară;
Comunicare și media emergentă.
Instituția are, de asemenea, 44 de domenii de masterat și 26 de domenii de doctorat. Pentru noul an universitar au fost introduse trei noi domenii de doctorat: Științele educației, Contabilitate și Fizică.
Aproape 22.000 de studenți în comunitatea academică
Dacă sunt incluși studenții din toți anii de studiu, doctoranzii, rezidenții și persoanele înscrise la programe postuniversitare, comunitatea academică a Universității din Oradea ajunge la aproximativ 22.000 de persoane.
Universitatea are 1.401 angajați, dintre care 921 sunt cadre didactice titulare. Alte 157 de cadre didactice coordonează doctorate.
Pentru anul universitar 2026-2027, instituția a angajat 16 cadre didactice tinere, iar 28 de universitari au promovat în grade didactice superioare.
Universitatea din Oradea își extinde oferta în limba engleză
Extinderea programelor de studiu în limba engleză reprezintă una dintre direcțiile de dezvoltare ale Universității din Oradea.
Printre noile programe introduse pentru anul universitar 2026-2027 se numără Medicina dentară și Comunicarea și media emergentă, ceea ce diversifică oferta destinată atât studenților români, cât și celor interesați de studii universitare în limba engleză.
În același timp, dezvoltarea programelor de doctorat aduce trei domenii noi: Științele educației, Contabilitate și Fizică.
Cercetarea și colaborarea cu mediul economic
La ceremonia de deschidere a anului universitar au fost prezenți reprezentanți ai Universității din Oradea, administrației locale și județene, mediului economic și autorităților centrale.
Președintele Autorității Naționale pentru Cercetare, Andrei Alexandru, a evidențiat proiectele de cercetare derulate de Universitatea din Oradea și colaborarea instituției cu mediul economic.
Printre elementele menționate s-au numărat parcul științific, proiectele de cercetare și Centrul de Transfer Tehnologic, prin intermediul căruia rezultatele cercetării pot fi valorificate în economie și societate.
Universitatea din Oradea, în centrul dezvoltării regionale
Reprezentanții administrației locale și județene au subliniat rolul Universității din Oradea în pregătirea tinerilor și în dezvoltarea economică a orașului și a județului Bihor.
Rectorul Constantin Bungău a arătat că evoluția universității este strâns legată de dezvoltarea comunității, în timp ce reprezentanții autorităților au evidențiat importanța colaborării dintre instituția de învățământ superior, administrație și mediul economic.
Deschiderea anului universitar 2026-2027 a avut loc în prezența studenților, cadrelor didactice și reprezentanților instituțiilor publice și ai mediului de afaceri.
4.441 de studenți, înscriși la licență în 2026
Cifra de 4.441 de studenți înscriși în anul I la programele de licență reprezintă, potrivit datelor prezentate de Universitatea din Oradea, cel mai ridicat nivel al admiterii la licență din ultimul deceniu.
Noul an universitar aduce astfel o comunitate academică în creștere, o ofertă de 104 programe de licență și noi specializări în limba engleză și la nivel doctoral.
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