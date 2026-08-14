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Răsturnare de situație în dosarul lui Viorel Pașca. Tribunalul Bihor a ridicat sechestrul de peste 6 milioane de euro
FOTO: Arhivă
Publicat14 aug. 2026, 14:23
Actualizat14 aug. 2026, 14:24
SursăRealitatea.Net
Tribunalul Bihor a ridicat, vineri, sechestrul în valoare de peste 6 milioane de euro instituit asupra conturilor și bunurilor lui Viorel Pasca și ale familiei sale, acuzați că ar fi gestionat o rețea de cămine ilegale în localitatea Dumbrava, județul Bihor.
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