Incendiu uriaș la o hală de piese auto din Oradea. Fumul negru se vede de la kilometri distanță

Publicat 12 aug. 2026, 11:24 Actualizat 12 aug. 2026, 11:25 Sursă Realitatea.net

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri dimineață la o hală în care se produc piese auto, situată în Parcul Industrial I din Oradea, pe Calea Borșului. Fumul negru și dens s-a ridicat deasupra zonei și poate fi observat de la mare distanță.

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