Bihor: Restricții în furnizarea apei în zece localități, din cauza secetei prelungite

La Prefectura Bihor a avut loc, joi, o întâlnire la care au participat primarii sau alți reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale (UAT) din județ.
Locuitorii din zece localități din Bihor primesc apă după un program redus, în unele cazuri la două-trei ore pe zi, din cauza secetei prelungite, iar la 12 stații hidrometrice din bazinul Crișurilor au fost înregistrate minime istorice de debite.
Directorul Administrației Bazinale de Apă (ABA) Crișuri, Sandor Pasztor, a declarat joi, pentru AGERPRES, că 'de 140 de ani de când adunăm date hidrologice, nu au fost înregistrate debite atât de mici'.
La 12 stații hidrometrice au fost înregistrate, conform măsurătorilor din ultimele 24 de ore, minime istorice, cum ar fi pe Crișul Negru, pe Holod, Topa și Bistra.
La opt stații apa nu mai curge, ci doar băltește, iar peste 40% din pârâurile și pârâiașele din zona montană a Bazinului Crișurilor sunt secate, conform directorului ABA Crișului.
În aceste condiții, autoritățile au impus un program redus de furnizare a apei în localitățile Săcuieni, Remetea, Valea lui Mihai, Cinean, Tarcea, Țețchea, Popești, Curățele, Șiuncuiuș și Berna.
O parte din aceste localități nu mai primesc apă între orele 21:00 și 6:00, iar unele localități primesc apă doar două-trei ore pe zi.
La Prefectura Bihor a avut loc, joi, o întâlnire la care au participat primarii sau alți reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale (UAT) din județ.
'Le-am prezentat primarilor și celor prezenți situația hidrologică și am făcut un apel la un consum rațional al apei în toate UAT-urile. Noi deja am notificat consumatorii mari din 22 iulie să reducă consumul, ca să putem asigura apa necesară populației', a declarat Sandor Pasztor.
El a estimat că perioada de secetă va ține până la începutul lunii octombrie. AGERPRES