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Accident rutier în Cluj: un cal a murit, o femeie a ajuns la spital
Foto: Sursa - ISU Cluj
Un accident rutier grav a avut loc în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 23:00, pe raza localității Cuzdrioara, județul Cluj.
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