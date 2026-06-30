Advertising
Social· 1 min citire
Cetățean german condamnat după ce a fost prins cu droguri în Oradea
FOTO: Arhivă
Tribunalul Bihor a admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat între procurorii DIICOT Oradea și un cetățean german de 38 de ani, stabilit într-un sat din apropierea Oradiei.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:10România domină Balcaniada de Fizică: două punctaje maxime și patru medalii
- 12:09Bătrânii exploatați ani la rând, transportați acum la spital. Rețeaua nemiloasă din fieful lui Bolojan, vizată de descinderi
- 11:43Universitatea din București dă startul admiterii de vară: peste 20.000 de locuri disponibile pentru licență, master și doctorat
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News