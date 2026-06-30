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Cetățean german condamnat după ce a fost prins cu droguri în Oradea

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Oradea
Scris de Realitatea de Oradea Publicat: 30 iun. 2026, 11:34

Tribunalul Bihor a admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat între procurorii DIICOT Oradea și un cetățean german de 38 de ani, stabilit într-un sat din apropierea Oradiei.

Bărbatul a fost depistat în noaptea de 9 martie 2025, în jurul orei 1:50, conducând un autoturism pe o stradă din Oradea, existând indicii că se afla sub influența substanțelor psihoactive.

Ulterior, în mașina și locuința acestuia, polițiștii au găsit mai multe droguri de risc și mare risc, printre care canabis, rășină de canabis, amfetamină, MDMA și 3-CMC, destinate consumului propriu, dar și un cântar de precizie și un dispozitiv de mărunțire.

Cetățeanul german a acceptat pedeapsa propusă de procurori: trei ani de închisoare cu suspendare, pe un termen de supraveghere de patru ani, interzicerea unor drepturi timp de un an și 120 de zile de muncă în folosul comunității. Sentința nu este definitivă.

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