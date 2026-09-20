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Tragedie pe DN 76, în Bihor: motociclist de 23 de ani, mort după ce s-a izbit de un parapet

Accident de motor

Accident de motor

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat20 sept. 2026, 22:46
SursăRealitatea.Net

Un accident rutier grav s-a produs duminică pe DN 76, în județul Bihor, în afara localității Răbăgani. Un motociclist în vârstă de doar 23 de ani și-a pierdut viața după ce a pierdut controlul asupra motocicletei și a intrat în coliziune cu un parapet metalic.

Echipajele de intervenție au făcut eforturi pentru a-i salva viața, însă rănile suferite în urma impactului au fost incompatibile cu viața.

Motociclistul a intrat în stop cardio-respirator

Accidentul a fost semnalat prin numărul de urgență 112 în jurul orei 12:47. Din primele verificări, motociclistul ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, după care s-a izbit violent de un parapet metalic aflat pe marginea drumului.

La sosirea salvatorilor, tânărul se afla în stop cardio-respirator. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, în încercarea de a-i salva viața.

La intervenție au participat pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Beiuș, cu o autospecială de primă intervenție, precum și un echipaj de prim ajutor cu ambulanță SMURD. În sprijinul acestora a fost mobilizat și echipajul de Terapie Intensivă Mobilă SMURD Oradea.

Medicii nu au mai putut face nimic

În ciuda intervenției rapide și a manevrelor de resuscitare efectuate la locul accidentului, motociclistul nu a mai putut fi salvat.

ISU Crișana - Bihor a anunțat că tânărul, în vârstă de 23 de ani, a fost declarat decedat după ce eforturile cadrelor medicale nu au avut rezultatul dorit.

La locul tragediei au ajuns și polițiștii Biroului Rutier Beiuș și cei ai Secției nr. 2 de Poliție Rurală Beiuș. Oamenii legii au început cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

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