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Actualitate· 2 min citire
Tragedie pe DN 76, în Bihor: motociclist de 23 de ani, mort după ce s-a izbit de un parapet
Accident de motor
Publicat20 sept. 2026, 22:46
SursăRealitatea.Net
Un accident rutier grav s-a produs duminică pe DN 76, în județul Bihor, în afara localității Răbăgani. Un motociclist în vârstă de doar 23 de ani și-a pierdut viața după ce a pierdut controlul asupra motocicletei și a intrat în coliziune cu un parapet metalic.
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