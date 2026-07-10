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Tatăl unui șef din Poliție, mort în azilele lui Pașca: „Fiul său era foarte supărat”
Viorel Pașca
Publicat10 iul. 2026, 07:17
Actualizat10 iul. 2026, 07:19
SursăRealitatea PLUS
Tatăl unui șef de Poliție din Bihor a murit în azilele groazei din Bihor, este dezvăluirea făcută de Viorel Pașca în exclusivitate la REALITATEA PLUS.
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