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Tatăl unui șef din Poliție, mort în azilele lui Pașca: „Fiul său era foarte supărat”

Viorel Pașca

Viorel Pașca

Realitatea de Oradea
Scris deRealitatea de Oradea
Publicat10 iul. 2026, 07:17
Actualizat10 iul. 2026, 07:19
SursăRealitatea PLUS

Tatăl unui șef de Poliție din Bihor a murit în azilele groazei din Bihor, este dezvăluirea făcută de Viorel Pașca în exclusivitate la REALITATEA PLUS.

Patronul căminelor de bătrâni a povestit, în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, realizată de Anca Alexandrescu, cum a ajuns bărbatul să locuiască acolo, dar și ce reacția a avut fiul acestuia când a aflat vestea tragică.

Patronul căminelor din Bihor a povestit că fiul bărbatului l-ar fi căutat anul trecut pentru a afla dacă tatăl său se afla acolo. În urma verificărilor făcute în registre, Pașca susține că s-a constatat că bărbatul fusese într-adevăr la Dumbrava, însă decedase între timp.

„Am avut chiar și judecători (...) a pierdut tot, a ajuns pe străzi (...) din cauza alcoolului a pierdut tot, soție, familie, casă (...) omul acela era foarte supărat pe tatăl lui pentru că făcuse mici prostii (...) anul trecut m-a căutat să vadă dacă tatăl lui e la noi (...) ne-am uitat în registre, am aflat că tatăl lui a fost la noi, decedase (...) arhivă, anchetă socială, acte, îl trimiseseră din Arad”, a spus Viorel Pașca.

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