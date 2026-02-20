Realitatea de Oradea - Știri de Ultimă Oră

Situație tensionată pentru 28 de elevi din județul Vrancea, rămași blocați în Dubai, după izbucnirea ostilităților în regiune și închiderea spațiului aerian din Emiratele Arabe Unite. Copiii, aflați într-o excursie organizată în vacanța intersemestrială, nu mai pot reveni momentan în România, din cauza anulării tuturor zborurilor comerciale.