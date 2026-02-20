Realitatea de Oradea - Știri de Ultimă Oră
28 de copii din Vrancea sunt blocați în Dubai din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Aceștia se aflau într-o excursie cu școala organizată în vacanța intersemestrială
Situație tensionată pentru 28 de elevi din județul Vrancea, rămași blocați în Dubai, după izbucnirea ostilităților în regiune și închiderea spațiului aerian din Emiratele Arabe Unite. Copiii, aflați într-o excursie organizată în vacanța intersemestrială, nu mai pot reveni momentan în România, din cauza anulării tuturor zborurilor comerciale.
Actualitate
Reacție de la Cotroceni, după ce Israel și SUA au atacat Iranul. ”Sunt în contact permanent cu Ambasada noastră în Teheran”
Actualitate
Proiectul pentru montarea de lifturi la blocurile de patru etaje dinainte de 1990 merge mai departe. Când va fi votat în Senat
Actualitate
Ce mașini sunt cele mai „umblate” la kilometraj în România. Un studiu arată mărcile cele mai afectate
Alertă MAE: sute de români din Dubai și Doha solicită sprijin consular după suspendarea zborurilor din Orientul Mijlociu
Donald Trump amenință Iranul cu o reacție „fără precedent” după anunțul privind moartea lui Ali Khamenei
Israelul și SUA au atacat Iranul. Ayatollahul Khamenei a fost ucis, iar trupul său a fost recuperat – SURSE israeliene
Orientul Mijlociu în pragul escaladării: Israel și Statele Unite au atacat Iranul, spații aeriene închise și zboruri anulate
În trend
1
2
4
5
Esențial
Exclusive
Emmanuel Macron pregătește un discurs-cheie despre arsenalul nuclear al Franței și securitatea Europei
S-au stabilit optimile din UEFA Champions League: dueluri de foc și programul complet al meciurilor
Actualitate
Românii vor dreptate pentru Călin Georgescu. Poporul anunță un nou protest pe 4 martie în fața ambasadei Franței din Capitală
Politica
Viorel Cataramă, atac devastator la Bolojan și PNL: „Guvernează prin politici progresiste. Un USR vopsit în galben și albastru”
Economie
Sfidare fără margini din partea lui Bolojan. După ce a aprobat noi tăieri pentru milioane de români, s-a dus să petreacă la ziua omul lui Sebastian Ghiță – FOTO
Descoperă
Actualitate
Wiz Khalifa rămâne cu pedeapsa de 9 luni de închisoare. Hotărârea Curții de Apel Constanța este definitivă
Actualitate
Viktor Orbán pierde teren în sondaje și rămâne la 20% în urma opoziției. Trupe trimise la granița cu Ucraina
Actualitate
Instagram va notifica părinții când adolescenții caută informații despre automutilare și suicid
Actualitate
Rezultate Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 – Joi, 26 februarie 2026. Jackpot de peste 10 milioane de euro pus în joc
Actualitate
Volodimir Zelenski cere o întrevedere directă cu Vladimir Putin: „Doar liderii pot opri războiul”
Actualitate
România îl invită pe Donald Trump la Summitul B9+ de la București. Cine ar putea veni în locul său în cazul unui refuz
Actualitate
România consolidează dialogul transatlantic pentru predictibilitate legislativă și investiții strategice în domeniul tehnologiilor emergente
Actualitate
Accident grav pe DN1, în Bihor: șofer de microbuz în stop cardio-respirator după impactul cu un TIR. Alte trei persoane, rănite
Actualitate
Urmărire ca în filme în județul Mureș. Un viceprimar a ajuns cu mașina în șanț, după ce a fugit de filtrul de poliție
Actualitate
Zile însorite și temperaturi în creștere, mai ales în sud și estul României: cum va fi vremea până la mijlocul săptămânii
Social
Robert De Niro lansează un atac dur la adresa lui Donald Trump și îndeamnă la proteste: „America trebuie apărată”
Copil de 11 ani din județul Sibiu, implicat într-un accident după ce a pornit mașina familiei. Mama sa a fost rănită
Bill Gates recunoaște legături controversate cu două femei rusoaice, dar neagă ilegalități legate de Epstein