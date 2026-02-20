Realitatea de Oradea - Știri de Ultimă Oră

28 de copii din Vrancea sunt blocați în Dubai din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Aceștia se aflau într-o excursie cu școala organizată în vacanța intersemestrială

Situație tensionată pentru 28 de elevi din județul Vrancea, rămași blocați în Dubai, după izbucnirea ostilităților în regiune și închiderea spațiului aerian din Emiratele Arabe Unite. Copiii, aflați într-o excursie organizată în vacanța intersemestrială, nu mai pot reveni momentan în România, din cauza anulării tuturor zborurilor comerciale.

Alertă MAE: sute de români din Dubai și Doha solicită sprijin consular după suspendarea zborurilor din Orientul Mijlociu

Donald Trump amenință Iranul cu o reacție „fără precedent” după anunțul privind moartea lui Ali Khamenei

Israelul și SUA au atacat Iranul. Ayatollahul Khamenei a fost ucis, iar trupul său a fost recuperat – SURSE israeliene

Orientul Mijlociu în pragul escaladării: Israel și Statele Unite au atacat Iranul, spații aeriene închise și zboruri anulate

Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, prin care trece până la 30% din petrolul mondial

Premierul Netanyahu, mesaj ferm după atacurile asupra Iranului: Acest regim terorist ucigaş nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare. Îi mulțumesc marelui nostru prieten, Donald Trump - VIDEO

Furios că fosta iubită i-a refuzat cererea de prietenie pe Facebook, un bărbat din Dâmbovița a atacat-o acasă
Influencerița din CHina care vindea lumânări „magice”, arestată pentru fraudă
📰 City break-uri de primăvară cu buget mic: destinații europene cu zboruri sub 200 de lei în martie
România începe 2026 cu excedent bugetar, după majorări de taxe și reduceri drastice de cheltuieli
Ana Maria Păcuraru: „Evacuarea personalului ambasadei SUA din Israel”
Democrații cer compensații după anularea tarifelor lui Donald Trump: până la 1.700 de dolari pentru fiecare familie
Nicușor Dan atacă instituțiile statului și adversarii politici pentru a evita explicațiile cerute de AEP privind banii de campanie
Peste 60 de percheziții în București și în nouă județe într-un dosar de evaziune fiscală

AEP a sesizat Parchetul în cazul campaniei lui Nicușor Dan: sunt suspiciuni privind cheltuieli electorale de peste 870.000 lei

Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor speciale. Cum a motivat această decizie

Prințesa de Wales impresionează prin eleganță, alături de Prințul William, la un eveniment din Țara Galilor

Comisia Europeană respinge un nou fond pentru avort și recomandă folosirea mecanismelor existente

Rusia nu are termen pentru oprirea războiului din Ucraina: „Avem doar obiective de îndeplinit”

Planul de relansare al TAROM după o pierdere de peste 30 de milioane de euro: noi rute, parteneriate și o aplicație mobilă

John Healey vrea trupe britanice de menținere a păcii în Ucraina. Rusia avertizează: „Va prelungi războiul”

Emmanuel Macron pregătește un discurs-cheie despre arsenalul nuclear al Franței și securitatea Europei
S-au stabilit optimile din UEFA Champions League: dueluri de foc și programul complet al meciurilor
Volodimir Zelenski spune că pacea ar putea fi posibilă până în noiembrie. Ce condiții pune pentru o întâlnire cu Vladimir Putin
Wiz Khalifa rămâne cu pedeapsa de 9 luni de închisoare. Hotărârea Curții de Apel Constanța este definitivă

Viktor Orbán pierde teren în sondaje și rămâne la 20% în urma opoziției. Trupe trimise la granița cu Ucraina

Instagram va notifica părinții când adolescenții caută informații despre automutilare și suicid

Rezultate Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 – Joi, 26 februarie 2026. Jackpot de peste 10 milioane de euro pus în joc

Șeful World Economic Forum demisionează după apariția numelui său în dosarele Epstein

Volodimir Zelenski cere o întrevedere directă cu Vladimir Putin: „Doar liderii pot opri războiul”

România îl invită pe Donald Trump la Summitul B9+ de la București. Cine ar putea veni în locul său în cazul unui refuz

România consolidează dialogul transatlantic pentru predictibilitate legislativă și investiții strategice în domeniul tehnologiilor emergente

Accident grav pe DN1, în Bihor: șofer de microbuz în stop cardio-respirator după impactul cu un TIR. Alte trei persoane, rănite

Urmărire ca în filme în județul Mureș. Un viceprimar a ajuns cu mașina în șanț, după ce a fugit de filtrul de poliție

Zile însorite și temperaturi în creștere, mai ales în sud și estul României: cum va fi vremea până la mijlocul săptămânii

Dezvăluiri BOMBĂ la Rizea TV. Cristian Rizea - Acuzații grave la adresa lui Sebastian Ghiță

