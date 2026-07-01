Ministerul Sănătății: 411 persoane din casele lui Viorel Pașca au fost evaluate, iar 388 au fost relocate

Publicat 1 iul. 2026, 13:18 Sursă realitatea.net

Ministerul Sănătății anunță că 411 persoane aflate în casele lui Viorel Pașca, din județul Bihor, au fost evaluate medical și logistic, în cadrul unei operațiuni interinstituționale. Dintre acestea, 388 au fost deja relocate în țară și preluate în special de Direcțiile județene de Asistență Socială și Protecția Copilului. Alte persoane au rămas internate în spitale din Oradea și Beiuș sau au fost preluate de DGASPC Bihor.

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