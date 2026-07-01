Ministerul Sănătății: 411 persoane din casele lui Viorel Pașca au fost evaluate, iar 388 au fost relocate

Ministerul Sănătății anunță că 411 persoane aflate în casele lui Viorel Pașca, din județul Bihor, au fost evaluate medical și logistic, în cadrul unei operațiuni interinstituționale. Dintre acestea, 388 au fost deja relocate în țară și preluate în special de Direcțiile județene de Asistență Socială și Protecția Copilului. Alte persoane au rămas internate în spitale din Oradea și Beiuș sau au fost preluate de DGASPC Bihor.
411 persoane au fost evaluate medical și logistic
Ministerul Sănătății a transmis miercuri că monitorizează îndeaproape evoluția evenimentelor legate de cazul Viorel Pașca, din județul Bihor. Potrivit instituției, 411 persoane asistate au fost evaluate medical și logistic, în cadrul unei ample operațiuni desfășurate de mai multe autorități.
Ministerul precizează că intervenția a fost una complexă, având în vedere starea de vulnerabilitate a persoanelor găsite acolo.
"Având în vedere complexitatea cazului şi starea de vulnerabilitate a victimelor, la faţa locului s-a acţionat rapid şi coordonat pentru asigurarea unui răspuns medical de urgenţă", precizează sursa citată.
Persoanele găsite au primit ajutor medical și suport psihologic
Potrivit Ministerului Sănătății, echipele mixte au asigurat triajul medical al persoanelor identificate. Acestea au primit primul ajutor, asistență medicală de specialitate și suport psihologic specializat.
Autoritățile au intervenit și pentru evacuarea și transportul persoanelor, în condiții de siguranță, către unități medicale sau centre de asistență socială din întreaga țară.
Operațiunea a vizat atât îngrijirea imediată a celor aflați în stare vulnerabilă, cât și mutarea lor în spații unde pot primi sprijin medical și social adecvat.
388 de persoane au fost relocate în țară
În urma triajului medical și a măsurilor urgente de relocare, Ministerul Sănătății a transmis situația celor 411 persoane.
Nouă persoane au rămas internate pentru îngrijiri medicale la Spitalul Județean Oradea, iar alte nouă persoane au rămas internate la Spitalul Municipal din Beiuș. Cinci persoane au fost preluate direct de DGASPC Bihor.
Cele mai multe persoane, respectiv 388, au fost deja relocate în țară. Acestea au fost preluate în special de Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județe.
Ministerul Sănătății spune că procedurile se desfășoară cu respectarea demnității persoanelor
Ministerul Sănătății transmite că urmărește modul în care se desfășoară procedurile de transfer și asistență pentru persoanele aflate în această situație.
"Ministerul Sănătăţii susţine cu fermitate drepturile pacienţilor şi se asigură că toate procedurile curente de transfer şi asistenţă se desfăşoară cu respectarea strictă a demnităţii, siguranţei şi dreptului la îngrijire corespunzătoare al cetăţenilor", mai arată Ministerul Sănătăţii.
Cazul este tratat ca unul cu grad ridicat de vulnerabilitate, având în vedere numărul mare de persoane implicate și nevoia de asistență medicală, socială și psihologică.
Viorel Pașca, audiat la DIICOT
Coordonatorul azilelor ilegale din județul Bihor, care, potrivit procurorilor DIICOT, ar fi exploatat sute de persoane vulnerabile sub paravanul unei asociații umanitare, este audiat miercuri la sediul central al DIICOT din București.
Întrebat de jurnaliști despre acuzațiile grave din dosarul în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane, Viorel Pașca a răspuns doar: „Voi ştiţi mai multe decât mine”.
Alături de el, la DIICOT au ajuns și alte persoane cercetate în același dosar.
27 de percheziții în dosarul rețelei din Bihor
Procurorii DIICOT și polițiștii Direcției Investigații Criminale au făcut marți 27 de percheziții la locuințele unor persoane, la sediile unor firme și la sediul unei instituții publice din județul Bihor.
Ancheta vizează o rețea care ar fi exploatat, în ultimii șase ani, sute de persoane vulnerabile sau bolnave psihic, aduse din mai multe spitale din țară, sub paravanul unei asociații umanitare. Potrivit anchetatorilor, liderul rețelei, în vârstă de 55 de ani, ar fi obținut sume mari de bani din donații, sponsorizări, contribuții, pensii, indemnizații de handicap, ajutoare de înmormântare și alte beneficii sociale.
Procurorii vorbesc despre o grupare organizată pe criterii familiale
Cercetările au fost declanșate după o sesizare din oficiu a Direcției Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2020, bărbatul, în calitate de lider, împreună cu alți trei suspecți, ar fi constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată. La aceasta ar fi aderat și pe care ar fi sprijinit-o alți șapte membri.