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Trei hoți din Bihor, care au dat mai multe spargeri, au fost condamnați la închisoare cu executare
FOTO: Arhivă
Trei bărbați, doi din Oradea și unul din Fughiu, au fost condamnați de Judecătoria Oradea la pedepse cuprinse între 2 ani și 8 luni și 3 ani de închisoare cu executare, după ce au comis mai multe furturi.
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