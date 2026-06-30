Social· 1 min citire

Trei hoți din Bihor, care au dat mai multe spargeri, au fost condamnați la închisoare cu executare

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Oradea
Scris de Realitatea de Oradea Publicat: 30 iun. 2026, 08:49

Trei bărbați, doi din Oradea și unul din Fughiu, au fost condamnați de Judecătoria Oradea la pedepse cuprinse între 2 ani și 8 luni și 3 ani de închisoare cu executare, după ce au comis mai multe furturi.

Potrivit anchetatorilor, aceștia au intrat de mai multe ori într-un garaj din Oradea, de unde au sustras scule în valoare de aproximativ 10.000 de lei. O parte dintre bunuri au fost vândute la amanet, iar proprietarul a fost nevoit să le răscumpere pentru a le putea folosi.

Cei trei au furat și unelte, bunuri și deșeuri din lemn din curtea unei firme de prelucrare a lemnului, inclusiv în perioada Crăciunului. Unul dintre inculpați a revenit ulterior la aceeași societate, purtând cagulă, dar a căzut în timp ce încerca să fugă și s-a lovit la cap. Paradoxal, reprezentantul firmei păgubite a chemat ambulanța pentru a-i acorda ajutor, potrivit bihon.ro.

Paguba totală a fost estimată la 31.000 de lei. Sentința nu este definitivă.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

furturi bihor

Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe