Advertising
Actualitate· 2 min citire
Incendiu de proporţii în pădurile din județul Bihor. Pompierii luptă de trei zile cu flăcările care se extind cu repeziciune
FOTO: Captură Facebook
Publicat10 aug. 2026, 13:48
SursăRealitatea.Net
Pompierii bihoreni continuă intervenţia pentru stingerea incendiului de pădure izbucnit în urmă cu două zile în zona localităţii Tărcăiţa. Peste 60 de pompieri militari acţionează pentru limitarea focarelor, sprijiniţi de silvicultori şi voluntari. Misiunea este îngreunată de numărul mare de focare, răspândite pe suprafeţe extinse, de terenul abrupt şi accidentat, lipsa surselor de apă, vegetaţia foarte uscată şi rafalele puternice de vânt, care poartă scânteile la distanţe mari şi favorizează apariţia unor noi focare.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:31Situație critică pe Dunăre: debitul rămâne la valori istorice. Vestea bună vine abia după 24 august
- 15:22Dani Coman, declarație surprinzătoare după ce FC Argeș a bătut Craiova: „Merg la titlu!”
- 14:35Scenă neobișnuită pe E85: un șofer prins cu 172 km/h a primit escortă de la Poliție
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News