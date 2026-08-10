Incendiu de proporţii în pădurile din județul Bihor. Pompierii luptă de trei zile cu flăcările care se extind cu repeziciune

Publicat 10 aug. 2026, 13:48 Sursă Realitatea.Net

Pompierii bihoreni continuă intervenţia pentru stingerea incendiului de pădure izbucnit în urmă cu două zile în zona localităţii Tărcăiţa. Peste 60 de pompieri militari acţionează pentru limitarea focarelor, sprijiniţi de silvicultori şi voluntari. Misiunea este îngreunată de numărul mare de focare, răspândite pe suprafeţe extinse, de terenul abrupt şi accidentat, lipsa surselor de apă, vegetaţia foarte uscată şi rafalele puternice de vânt, care poartă scânteile la distanţe mari şi favorizează apariţia unor noi focare.

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