Dosarul azilelor groazei. Viorel Pașca, soția și cei trei fii ai săi, propuși pentru arestare preventivă de procurorii DIICOT

Publicat 2 iul. 2026, 10:39 Sursă realitatea.net

Viorel Pașca, soția sa și cei trei fii ai acestora urmează să fie aduși în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Aceștia sunt acuzați de procurorii DIICOT de trafic de persoane și exploatare, însă, în timpul audierilor, membrii familiei au refuzat să dea declarații în fața anchetatorilor.

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