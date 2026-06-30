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Bihorean condamnat după ce a fost prins de două ori drogat la volan în aceeași seară
FOTO: Arhivă
Un bărbat de 35 de ani din Batăr, județul Bihor, a fost condamnat definitiv la un an și patru luni de închisoare cu executare, după ce a fost prins de două ori la volan sub influența drogurilor, în aceeași seară. Faptele au avut loc pe 11 iunie 2024, pe drumul județean 795, în zona localității Gurbediu.
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