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Bihorean condamnat după ce a fost prins de două ori drogat la volan în aceeași seară

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Oradea
Scris de Realitatea de Oradea Publicat: 30 iun. 2026, 15:47

Un bărbat de 35 de ani din Batăr, județul Bihor, a fost condamnat definitiv la un an și patru luni de închisoare cu executare, după ce a fost prins de două ori la volan sub influența drogurilor, în aceeași seară. Faptele au avut loc pe 11 iunie 2024, pe drumul județean 795, în zona localității Gurbediu.

Prima dată, bărbatul a fost oprit în jurul orei 20:00, iar testarea DrugTest și probele biologice au indicat consum de canabis. Polițiștii i-au reținut permisul și i-au interzis să mai conducă. Cu toate acestea, la mai puțin de patru ore, în jurul orei 23:55, el a fost depistat din nou la volan, în aceeași zonă, iar analizele au confirmat din nou prezența marijuanei.

După ce sentința Judecătoriei Salonta a rămas definitivă, polițiștii nu l-au găsit acasă pentru a-l duce la penitenciar, motiv pentru care a fost dat în urmărire națională. A fost prins trei zile mai târziu în Batăr și predat Penitenciarului Oradea.

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