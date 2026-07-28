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Pedepse reduse pentru doi bărbați care au comis o tâlhărie în Oradea: Nu era complet întuneric
FOTO: Arhivă
Doi bărbați din Oradea au obținut la Curtea de Apel reducerea pedepselor pentru tâlhărie.
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