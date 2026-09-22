Doi polițiști de frontieră din Bihor, trimiși în judecată într-un dosar de mită

Potrivit anchetatorilor, unul dintre polițiști i-ar fi cerut conducătorului auto 100 de euro pentru a nu aplica sancțiunile prevăzute de lege.
Doi agenți ai Poliției de Frontieră din Bihor au fost trimiși în judecată într-un dosar în care sunt acuzați că ar fi primit bani de la șoferi pentru a evita aplicarea unor sancțiuni. Potrivit anchetatorilor, într-unul dintre cazuri, banii ar fi fost transferați direct printr-o aplicație bancară.
Dosarul îi vizează pe doi agenți care își desfășurau activitatea la Sectorul Poliției de Frontieră Borș. Procurorii susțin că aceștia ar fi fost implicați în cel puțin două situații de luare de mită, documentate în cursul anului 2025.
100 de euro pentru evitarea sancțiunilor
Primul caz investigat datează din aprilie 2025. Cei doi polițiști se aflau într-o echipă de control în zona Borș când au oprit un ansamblu rutier. În urma verificărilor, agenții ar fi constatat că remorca avea inspecția tehnică periodică expirată.
Potrivit anchetatorilor, unul dintre polițiști i-ar fi cerut conducătorului auto 100 de euro pentru a nu aplica sancțiunile prevăzute de lege și pentru a-i restitui certificatul de înmatriculare al remorcii.
Procurorii susțin că suma ar fi fost transmisă prin intermediul unei alte persoane. Cel de-al doilea agent este acuzat că l-ar fi sprijinit pe colegul său și nu ar fi sesizat fapta, deși avea această obligație.
O altă mită, transferată prin aplicația bancară
Un al doilea episod ar fi avut loc în noiembrie 2025. De această dată, unul dintre polițiști ar fi acționat împreună cu un alt coleg, care ulterior a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției.
Anchetatorii susțin că un șofer străin ar fi oferit 50 de euro, iar suma ar fi fost achitată direct prin intermediul unei aplicații bancare.
Cazul a fost inclus în ancheta care a dus ulterior la trimiterea în judecată a celor doi agenți.
Dosarul a ajuns la Tribunalul Bihor
Pe parcursul anchetei, unul dintre polițiști s-a aflat sub control judiciar și nu a mai avut dreptul să își exercite atribuțiile profesionale.
Procurorii îi acuză pe cei doi de luare de mită și complicitate la luare de mită. Rechizitoriul a fost transmis Tribunalului Bihor, instanța urmând să analizeze acuzațiile și probele administrate în dosar.
Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, acuzațiile formulate de procurori nu echivalează cu stabilirea vinovăției.