Ilie Bolojan recunoaște problemele din Coaliție: „Lucrurile merg într-o direcție proastă”

Sursă: realitatea.net

Ilie Bolojan spune că nu a mai avut energie să se ocupe de tensiunile din coaliție! Premierul recunoaște că lucrurile merg într-o direcție proastă și că ne-am putea confrunta cu o nouă criză, fiindcă situația a escaladat. Cu toate acestea, Bolojan susține că înlocuirea sa nu ar rezolva problemele țării, ba chiar susține că acest lucru ar arunca România într-o criză politică.

„Atunci când am avut ședințele de coaliție, ele se derulează într-o manieră pe care eu o spun că e rezonabilă, însă în afara ședinței de coaliție sau după aceea lucrurile se schimbă foarte mult, escaladându-se cu atacurile, cu criticile și așa mai departe.

În termeni reali, gândiți-vă că în astfel de situații am încercat - pentru că situația te obligă să te concentrezi pe problemele grave care vin zi de zi - pur și simplu nu am mai avut nici energiile personale să mă mai ocup de aceste lucruri.

Problema pe care o avem este că, sigur, s-a escaladat cu această tensiune, lucrurile parcă merg tot în direcția escaladării și e posibil să avem o criză în perioada următoare. Asta este situația. Dar problema reală este următoarea: un om, un ministru, un premier poate să plece. Problema pe care o avem este că lucrurile grave care ne-au dus în această situație necesită rezolvări; ele nu dispar dacă o persoană sau alta pleacă”, a declarat Bolojan.