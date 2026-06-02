Reprezentantul SUA la Consiliul de Securitate al ONU: „Suntem alături de România, aliatul nostru. Vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”

Reprezentantul Statelor Unite la ONU, Dan Negrea, a condamnat ferm incidentul în care o dronă militară rusească a pătruns în spațiul aerian al României și a lovit un bloc de locuințe din Galați, rănind mai multe persoane.

Într-o intervenție la Consiliul de Securitate al ONU, oficialul american a calificat acțiunea drept „o incursiune imprudentă” și a transmis solidaritatea Washingtonului față de România, aliat NATO.

Negrea a reiterat angajamentul ferm al SUA privind apărarea teritoriului Alianței Nord-Atlantice. „Vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO”, a subliniat reprezentantul american.

În același timp, oficialul a folosit incidentul pentru a accentua necesitatea încheierii războiului din Ucraina. „Incidentul subliniază încă o dată de ce războiul Rusia-Ucraina trebuie să înceteze imediat”, a spus Negrea, reiterând apelul Statelor Unite pentru un armistițiu „imediat și cuprinzător”, ca prim pas către o soluție negociată durabilă.

„Vă mulțumesc, doamnă președintă, vă mulțumesc, domnule director Gottow, pentru informarea de astăzi. Îi urăm bun venit în Consiliu ministrului de externe al României, doamna Oana Silvia Țoiu.

Stimați colegi, condamnăm incursiunea imprudentă a unei drone militare ruse care a pătruns în spațiul aerian românesc și a lovit un bloc de apartamente din România, rănind mai multe persoane. Statele Unite sunt alături de aliatul lor NATO, România. Gândurile noastre se îndreaptă către răniți și către toți cei afectați din Galați.

Așa cum am mai spus, vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO. Incidentul subliniază încă o dată de ce războiul dintre Rusia și Ucraina trebuie să înceteze imediat. Statele Unite își reiterează apelul pentru o încetare imediată și cuprinzătoare a focului, ca pas către un final durabil, negociat al războiului.

Războiul trebuie să înceteze. Statele Unite rămân pregătite să facă tot posibilul pentru a pune capăt definitiv războiului dintre Rusia și Ucraina. Vă mulțumesc.”, a declarat Dan Negrea la Consiliul de Securitate al ONU.