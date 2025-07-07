GEORGE SIMION, ANUNȚUL MOMENTULUI DESPRE MOȚIUNEA DE CENZURĂ: ”AVEM NUMĂRUL NECESAR DE SEMNĂTURI”

Președintele AUR, George Simion, a declarat că opoziția are numărul necesar de semnături pentru depunerea moțiunii de cenzură împotriva Executivului

Președintele AUR, George Simion, a declarat, luni, la scurt timp după ședința Plenului Reunit al Parlamentui, unde Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea pe pachetul de măsuri fiscale, că opoziția are numărul necesar de semnături pentru depunerea moțiunii de cenzură împotriva Executivului.

”Avem ca opoziție numărul necesar de semnături. Vom depune semnăturile... Nu avem ce să oferim pentru că noi nu tranzacționăm România la piață.

Așteptăm cei de bună credință care respectă mediul de privat din România, care respectă profesorii din România, care respectă mamele din România, parlamentarii care chiar dau seamă alegătorilor să voteze această moțiune.

Să se prezinte lunea viitoare și să voteze pentru plecarea acasă a lui Bolojan și a Guvernului racul, broasca și cu știuca”,a declarat George Simion.

Sursa: Realitatea din AUR