FC Voluntari învinge FC Hermannstadt cu 3-0 şi revine în Superligă după doi ani
Echipa ilfoveană FC Voluntari a învins luni seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea FC Hermannstadt, în returul barajului de promovare/menţinere în Superligă.
Voluntari promovează cu 5-3 scor general, scrie Realitatea Sportivă.
Dorinel Munteanu bifează a patra retrogradare din carieră
FC Voluntari a dominat categoric returul barajului cu Hermannstadt, de pe teren propriu, şi Babic a ratat în minutul 10, când şutul său periculos a fost respins de portarul Lazar. Goalkeeperul oaspeţilor a avut o intervenţie excelentă în minutul 20, când a scos lovitura de cap a lui Onişa, apoi apărând şi la şutul lui Crişan.
Ilfovenii au obţinut penalti în startul reprizei secunde, când Mihai Roman a fost faultat în careul sibienilor, iar Babic a transformat, în minutul 50, aducând gazdele la conducere. Lazar a mai scos odată incredibil, la şutul lui Cvek, din minutul 58, pentru ca Guţea să ia o acţiune pe cont propriu şi să primească penalti în minutul 72.
Tot Babic a executat şi a înscris, în minutul 75, iar FC Voluntari punea al doilea gol pe tabelă. Guţea a scăpat singur în careul sibian şi a driblat portarul, dar s-a complicat şi nu a putut înscrie, în minutul 84, iar eforturile elevilor lui Dorinel Munteanu de a marca un gol au rămas fără rezultat. Mai mult, gazdele au marcat la ultima fază, pe contraatac, prin Tolea, în minutul 90+8, iar FC Voluntari s-a impus cu 3-0 şi revine în prima ligă, cu 5-3 scor general, după două sezoane petrecute în liga secundă.
