Primul transport cu ajutoare de la Oradea spre Ivano-Frankivsk a ajuns la destinație

Donațiile nu trebuie să se oprească aici

Eforturile susținute ale voluntarilor, organizațiilor neguvernamentale și instituțiilor, din ultimele săptămâni, s-au concretizat joi, 24 martie, când a avut loc primul transport cu ajutoare destinate ucrainenilor, având ca destinație orașul Ivano-Frankivsk.

După un drum de trei ore, cele două camioane care au pornit de la Oradea, încărcate cu aproape 20 de tone de ajutoare, au ajuns ieri după-masă în apropiere de vama Halmeu. Aici, o mână de voluntari au lucrat la foc continuu pentru a descărca paleții și a-i reîncărca în alte două TIR-uri venite din Ucraina. Toată acțiunea s-a terminat la miezul nopții, când camioanele ucrainenilor au trecut fără probleme granița.

Camioanele de la Oradea au fost încărcate cu alimente neperisabile (conserve, paste făinoase, făină, orez, ulei etc.), articole de îmbrăcăminte sortate pe vârste și categorii, produse de igienă, saltele, saci de dormit și pături.

Donațiile nu trebuie să se oprească aici, pentru că, din păcate, criza declanșată de război nu se va rezolva prea curând. Primăria Oradea împreună cu toți ce implicați va continua să organizeze și alte transporturi.

Donații în bani sau produse

Donațiile în bani se pot face la contul deschis de Fundația Comunitară Oradea:

IBAN: RO35BACX0000002181914001, SWIFT BACXROBU, cu mențiunea „Ajutor pentru Ucraina".

Cei care vor să doneze o pot face la oricare din cele 46 de ONG-uri unite în grupul de iniţiativă „Bihor pentru Ucraina".

Centrul de colectare de pe str. Evreilor Deportați, nr. 32-34, este deschis sâmbătă și duminică, între orele 12:00 - 18:00, iar de luni până vineri, în intervalul orar 17:00 - 20:00.

Call-center-ul pus la dispoziție de grupul Bihor pentru Ucraina, la care se poate suna pentru informații suplimentare, este 0359. 456.123.

Sursa: Realitatea de Bihor