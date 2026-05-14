Banii din pensiile private, trimiși spre industria militară. Proiectul are susținere totală în Parlament

Banii strânși de milioane de români în Pilonul II de pensii ar putea ajunge să fie investiți în companii din industria de apărare și armament.

Un proiect legislativ depus în Senat propune modificarea legii astfel încât administratorii fondurilor private de pensii să poată cumpăra acțiuni și obligațiuni emise de firme care activează în domeniul militar, securitate și producție de armament convențional.

Inițiativa are un detaliu care atrage imediat atenția: este semnată de parlamentari din toate partidele importante. Practic, există un consens politic rar întâlnit în Parlament pentru această modificare.

Banii din Pilonul II ar putea merge spre companii din industria militară

În prezent, românii contribuie lunar la sistemul public de pensii, însă o parte din contribuție – 4,75% din salariul brut – merge către fondurile administrate privat, cunoscute drept Pilonul II. Acești bani sunt investiți de administratori în diverse instrumente financiare pentru a genera profit pe termen lung și pentru a crește valoarea viitoarelor pensii.

Dacă proiectul va fi adoptat, administratorii vor putea include în portofolii și companii care activează în industria de apărare, inclusiv firme implicate în producția de echipamente cu dublă utilizare, civilă și militară.

Inițiatorii spun că schimbarea vine într-un context internațional complet diferit față de anii trecuți, în care industria militară a devenit una dintre cele mai profitabile și strategice zone economice.

„Prezenta propunere legislativă introduce, în esență, o permisiune explicită și delimitată pentru investițiile fondurilor de pensii în valori mobiliare emise de societăți care desfășoară activități în domeniul apărării, securității și industriei de armament convențional, inclusiv activități cu dublă utilizare (dual-use), cu respectarea regulilor prudențiale și a limitelor de diversificare prevăzute de legislația națională”, se arată în expunerea de motive.

Parlamentarii spun că industria de apărare a devenit extrem de profitabilă

Susținătorii proiectului afirmă că fondurile de pensii ar putea obține randamente mai bune prin expunerea pe companiile din sectorul militar, mai ales în condițiile în care războaiele și tensiunile geopolitice au dus la creșteri uriașe în industria de apărare.

„Adoptarea prezentei propuneri legislative este de natură să producă un dublu efect benefic: pe de o parte, permite diversificarea prudentă a portofoliilor fondurilor de pensii și accesul la oportunități investiționale în sectoare strategice, în interesul participanților, cu menținerea excluderilor ferme pentru arme interzise/controversate”, explică inițiatorii.

Potrivit acestora, noua reglementare ar permite accesul la investiții considerate strategice, fără eliminarea limitelor de siguranță deja existente în legislația privind administrarea pensiilor private.

Ce modificare va apărea în legea pensiilor private

Schimbarea ar urma să fie introdusă în Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Noul alineat propus prevede explicit că investițiile pot include „valori mobiliare emise de societăți care desfășoară activități în domeniul apărării, securității, industriei de armament convențional, inclusiv activități cu dublă utilizare”.

Practic, administratorii Pilonului II ar primi undă verde pentru investiții în companii din industria militară, atât din România, cât și din străinătate, atât timp cât sunt respectate regulile de prudență și limitele legale de diversificare.

Tema este una sensibilă, deoarece banii din Pilonul II reprezintă economiile pentru pensie ale milioane de români. În același timp, susținătorii proiectului argumentează că sectorul apărării este văzut tot mai mult ca unul strategic și extrem de profitabil, în special după izbucnirea războiului din Ucraina și escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Fondurile private de pensii administrează în prezent zeci de miliarde de euro, iar orice schimbare privind direcția investițiilor are impact direct asupra viitoarelor pensii ale participanților.