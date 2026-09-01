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Anul școlar vine cu o notă de plată împovărătoare. Cât costă rechizitele de bază

Rechizitele costă câteva sute de lei

Rechizitele costă câteva sute de lei

Realitatea de Oradea
Scris deRealitatea de Oradea
Publicat1 sept. 2026, 08:03
SursăRealitatea PLUS

Școala începe cu un cost tot mai mare pentru părinți. Rechizitele s-au scumpit, iar pentru a echipa un copil cu tot ce are nevoie pentru noul an școlar, nota de plată este semificativ mai mare comparativ cu anul trecut. De la ghiozdan și caiete până la penar și instrumente de scris, pregătirea pentru școală pune tot mai multă presiune pe bugetul familiei.

Pregătirile pentru școală îi costă pe părinți câteva sute de lei, chiar și în varianta de bază. Un caiet A4 costă între 3,5 și 8 lei, iar un penar simplu se găsește la 30–59 lei, în timp ce unul complet echipat poate ajunge la 130 de lei, potrivit Realitatea Plus.

În total, pregătirea pentru clasa I poate ajunge la 300–800 de lei, în funcție de branduri și cantități.

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