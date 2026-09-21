Noi imagini cu momentul intrării mascaților în vila lui Călin Georgescu - VIDEO

Publicat 21 sept. 2026, 10:21 Actualizat 21 sept. 2026, 10:23 Sursă Realitatea.Net

DIICOT a făcut publică înregistrarea cu momentul intrării mascaților în vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, de luni dimineață. Descinderile au loc în cadrul unei anchete în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat de înșelăciune.

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