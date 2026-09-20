CFR: Trenul internațional IRN 461 „România”, oprit pe podul Giurgiu-Ruse, din cauza unei probleme tehnice la locomotivă

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 sept. 2026, 16:38

Trenul internațional IRN 461 „România”, operat de CFR Călători pe teritoriul României, este oprit temporar pe podul feroviar Giurgiu-Ruse, în zona aflată pe teritoriul Bulgariei, ca urmare a unei probleme tehnice apărute la locomotivă, a anunțat, duminică, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA.

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