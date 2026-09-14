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60.000 de jucării contrafăcute, găsite într-un container sosit din China, în Portul Constanța
Jucăriile erau destinate unei societăți comerciale din Ucraina (sursă foto: Poliția de Frontieră)
Publicat14 sept. 2026, 11:44
Actualizat14 sept. 2026, 12:25
SursăRealitatea.net
O cantitate impresionantă de jucării contrafăcute a fost descoperită de polițiștii de frontieră în Portul Constanța. Este vorba despre aproximativ 60.000 de jucării, a căror valoare a fost estimată la peste 700.000 de lei.
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