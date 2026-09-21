Val puternic de aer polar peste România. Temperaturile scad cu până la 15 grade, apar bruma și primele ninsori

Un val puternic de aer polar va ajunge în România și va provoca o răcire bruscă. Marți, temperaturile ar putea coborî cu 10-15 grade sub valorile normale în mai multe zone, nopțile vor deveni foarte reci, iar la munte sunt posibile primele ninsori mai importante ale toamnei.
Un val puternic de aer polar va cuprinde în această săptămână Europa de Est și va aduce o răcire bruscă inclusiv în România. Marți, temperaturile ar putea ajunge cu 10-15 grade Celsius sub valorile normale pentru această perioadă în mai multe regiuni ale țării, iar nopțile reci pot aduce primele brume ale toamnei.
La altitudini mari, în Carpați, sunt posibile și primele ninsori mai importante ale sezonului. Schimbarea vine după o perioadă cu temperaturi ridicate în mare parte din estul continentului.
Aerul rece coboară din nordul Europei până în România și Balcani
O zonă extinsă de presiune ridicată care se formează deasupra Atlanticului de Nord și Scandinaviei va deschide un culoar prin care aerul rece de origine polară va coborî mult spre sudul și estul Europei. Pe măsură ce frontul rece înaintează, temperaturile maxime din regiunile afectate vor scădea cu aproximativ 10-15 grade față de valorile înregistrate recent.
Masa de aer polar va ajunge din țările baltice până în Balcani, România și Bulgaria. În nopțile senine și cu vânt slab, temperaturile vor coborî suficient de mult pentru ca în văi și în zonele agricole joase să apară primele brume ale sezonului. În zonele înalte din Carpați și, posibil, în nordul Balcanilor, coborârea limitei de îngheț poate aduce și primele ninsori mai consistente ale acestei toamne, conform Severe-wather.com.
Marți, cea mai puternică răcire în România
Configurația atmosferică se schimbă puternic de la începutul săptămânii. Un anticiclon puternic se extinde din vestul și sud-vestul Europei spre nord, în timp ce deasupra Europei de Est se formează o amplă zonă de joasă presiune. Între cele două sisteme se creează un flux dinspre nord, care va transporta masa de aer rece peste mare parte din Europa de Est și întreaga Peninsulă Balcanică.
Marți, 22 septembrie, aerul rece va acoperi o mare parte a Balcanilor, iar miercuri va ajunge până în Grecia și Marea Egee, înainte de a avansa către regiunea Mării Negre și restul Turciei. La nivelurile joase și medii ale atmosferei, temperaturile vor fi cu aproximativ 6-10 grade Celsius sub normalul sfârșitului de septembrie. La sol, diferențele vor fi și mai mari.
Marți, temperaturile ar putea coborî cu aproximativ 10-15 grade Celsius sub mediile multianuale în Serbia, Bosnia și Herțegovina, România și Bulgaria. O răcire puternică este așteptată și în Grecia și nord-vestul Turciei.
Europa, împărțită între frig în est și temperaturi ridicate în vest
Diferențele dintre estul și vestul continentului vor deveni foarte vizibile. În timp ce estul Europei va fi cuprins de aerul rece, vestul va rămâne sub influența unei zone cu temperaturi peste valorile normale. Miercuri, 23 septembrie, cele mai mari abateri de temperatură se vor deplasa către Bulgaria, Grecia și mai ales Turcia. În vestul Turciei ar putea fi cu 12-16 grade Celsius mai frig decât în mod normal pentru această perioadă.
Odată cu trecerea frontului polar, temperaturile nocturne vor scădea puternic. În diminețile de marți și miercuri, în mai multe regiuni din Europa de Est și Balcani, minimele vor coborî până la doar câteva grade peste zero. Local, temperaturile pot ajunge la pragul înghețului, condiții în care ar putea apărea primele brume ale toamnei 2026. Vremea va fi rece și în timpul zilei, iar vântul va accentua senzația de frig marți. Miercuri, nucleul masei de aer polar se va afla deasupra Balcanilor central-sudici și a vestului Turciei. În sudul și centrul Balcanilor, maximele se vor situa în general între aproximativ 17 și 22 de grade Celsius, valori mult sub cele obișnuite pentru această perioadă a anului.
Răcirea va fi cu atât mai vizibilă în Grecia și Turcia, unde sezonul turistic este încă în desfășurare.
Valul de frig nu va dura mult
Deși scăderea temperaturilor va fi puternică pentru a doua jumătate a lunii septembrie, episodul rece nu ar urma să persiste foarte mult. Masa de aer polar va domina regiunea în prima parte și la mijlocul săptămânii, după care temperaturile vor începe să crească treptat. Pe măsură ce nucleul rece se deplasează spre sudul Balcanilor, zona de presiune ridicată din vestul Europei va începe din nou să se extindă către centrul continentului, spre sfârșitul săptămânii.
Împărțirea continentului între vestul mai cald și estul rece ar putea persista până spre finalul săptămânii. Ulterior, odată cu apropierea sfârșitului lunii septembrie, aerul mai cald ar urma să revină treptat și în centrul și estul Europei.