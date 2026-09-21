Șefii serviciilor secrete: Rusia pregătește acțiuni decisive împotriva NATO

Șefii mai multor servicii de informații europene avertizează că Rusia ar putea încerca să testeze NATO în următoarele luni. Potrivit unei anchete publicate de The Guardian, scenariile luate în calcul includ intensificarea atacurilor cu drone, provocări, operațiuni de influență sau chiar o incursiune limitată pe teritoriul Alianței.
Șeful serviciului de securitate al Cehiei, Michal Koudelka, susține că un astfel de scenariu nu poate fi exclus și s-ar putea produce „în luni, nu în ani”. El a precizat însă că autoritățile europene depun eforturi pentru a preveni o asemenea situație.
Avertismentele vin după ce premierul polonez Donald Tusk a declarat că evaluările serviciilor de informații indică posibilitatea ca Rusia să recurgă, în următoarele luni, la atacuri cu drone sau rachete asupra teritoriului NATO. Potrivit lui Tusk, Moscova ar putea încerca astfel să testeze reacția Alianței și să pună sub semnul întrebării aplicarea Articolului 5.
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a calificat evaluările prezentate de Tusk drept solide și bine documentate și a convocat o reuniune cu liderii politici pentru a discuta despre amenințarea reprezentată de Rusia.
Oficialii din statele baltice au însă o poziție mai prudentă. Normunds Mežviets, directorul Serviciului de Securitate al Letoniei, spune că nu există indicii privind un atac iminent asupra NATO. El admite totuși că există semnale potrivit cărora Moscova s-ar pregăti pentru acțiuni mai ferme în Europa, fără ca acest lucru să însemne neapărat că există un plan concret de atac.
Și Estonia a făcut apel la calm, în contextul informațiilor și speculațiilor apărute în spațiul public cu privire la o posibilă escaladare.
În schimb, șefii serviciilor de informații europene sunt de acord că activitățile de sabotaj atribuite Rusiei reprezintă o preocupare în creștere. Printre posibilele ținte se numără infrastructura feroviară, obiectivele asociate sprijinului pentru Ucraina și industria de apărare.
Oficialii europeni consideră că astfel de acțiuni ar putea avea ca obiectiv reducerea sprijinului pentru Ucraina, amplificarea diviziunilor în interiorul NATO și creșterea sentimentului de nesiguranță în rândul populației.
În același timp, Kremlinul respinge acuzațiile potrivit cărora Rusia ar pregăti un atac asupra NATO și susține că asemenea afirmații nu corespund realității și intențiilor Moscovei.