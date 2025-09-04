GRINDEANU, DESPRE POSIBILA DEMISIE A LUI BOLOJAN: ”NU E DE NEÎNLOCUIT”
GRINDEANU, DESPRE POSIBILA DEMISIE A LUI BOLOJAN: ”NU E DE NEÎNLOCUIT”
Sorin Grindeanu a declarat că Bolojan nu este de neînlocuit și că PSD nu funcționează după ultimatumurile sale
Cresc tensiunile din interiorul Coaliției! Sorin Grindeanu a declarat că Bolojan nu este de neînlocuit și că PSD nu funcționează după ultimatumurile sale! Totuși, liderul social-democraților este de părere că Bolojan trebuie să își continue mandatul. De asemenea, a dezvăluit că premierul s-a abținut să amenințe cu demisia în fața lui Nicușor Dan.
Grindeanu: N-a spus la Cotroceni despre demisie.
Moderator: La Coaliție a zis de demisie?
Grindeanu: Da.
Grindeanu: Eu pot să vă spun cum funcționez eu și PSD-ul. Noi nu funcționăm după ultimatumuri. Punct.
Moderator: Ar fi o tragedie dacă domnul Bolojan și-ar da demisia?
Grindeanu: Nimeni nu e de neînlocuit, dar nu ar fi bine în acest moment. Eu cred că Ilie Bolojan trebuie să continue ca prim-ministru pentru că are un mandat de dus la capăt. 02:27
Sursa: Realitatea Din PSD
Citește și:
- 17:11 - Reacţie de ultimă oră a Kremlinului după expulzarea consulului rus din Constanţa
- 15:26 - România închide Consulatul General al Federaţiei Ruse la Constanţa și îl declară pe consul persona non grata
- 15:19 - Prima reacţie a Kremlinului după drona căzută la Galaţi! Replica ironică a lui Peskov
- 14:42 - PSD sare la gâtul USR-ului şi al lui Ilie Bolojan după haosul de la Galaţi: „Îşi pasează vina!”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News