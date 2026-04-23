Pilot de deltaplan, rănit după ce s-a agățat de un copac și a căzut în Alba

Un bărbat a fost rănit, miercuri după-amiaza, în urma unui accident petrecut în timpul unui zbor cu deltaplanul, în localitatea Rimetea, județul Alba.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Alba, în jurul orei 16:20, polițiștii din Aiud au fost sesizați prin apel la 112 că un pilot de deltaplan ar fi căzut și s-ar fi accidentat.

Din primele cercetări a reieșit că un bărbat în vârstă de 48 de ani, din Florești, județul Cluj, a inițiat un zbor liber cu un deltaplan fără motor. La un moment dat, un cablu al aparatului de zbor s-ar fi agățat de un copac, iar bărbatul a căzut.

În urma impactului, acesta a suferit o leziune la piciorul drept. Conform polițiștilor, bărbatul a refuzat transportul la spital.

Oamenii legii continuă cercetările în acest caz, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.