Mezelul benefic pentru sănătate pe care îl recomandă neurochirurgul Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru creier

Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea

Profesorul Vlad Ciurea a dezvăluit faptul că exist un singur mezel pe care îl recomandă ca fiibd sănătos și benefic pentru creier. Iată despre ce este vorba, copnform specialiștului!

Există un mezel care ar fi recomandat de dr. Vlad Ciurea către consum, deoarece este benefic pentru sănătatea creierului. Este vorba despre pastrama naturală din mușchiuleț de porc. Spre deosebire de salamuri, crenvurști sau parizer, acest tip de produs este o piesă întreagă de carne, nu un amestec de resturi și aditivi.

Pastrama naturală de mușchiuleț de porc este o sursă de proteină pură. Fiind o bucată de mușchi, oferă proteine de înaltă calitate necesare regenerării celulare. De altfel, are un conținut de vitamina B12. Această vitamină este importantă pentru ca sistemul nervos să funcționeze, iar degradarea cognitivă să fie prevenită.

De asemenea, nu există aditivi ascunși. Dacă pastrama este aleasă dintr-o sursă de încredere sau preparată tradițional, nu conține amidon, zaharuri sau coloranți.

Alimente benefice pentru creier

Dr. Vlad Ciurea mai susținea că există alte 3 alimente benefice pentru creier.

„Sunt trei alimente foarte benefice pentru creier. Toate vegetalele, toate fructele și toate semințele. Pentru creier, în plus, este usturoiul, busuiocul și pătrunjelul. Consum foarte puțin usturoi, deoarece îmi provoacă arsuri la stomac, dar știu că face foarte bine. Este dovedit faptul că usturoiul curăță arterele.

Cele non-benefice, aceste proteine cu prăjeli nu sunt bune. Sunt o greutate pentru creier. Mai există și cele trei prafuri albe toxice: unul este cel care se prizează, al doilea este zahărul și al treilea este sarea în exces”, a precizat medicul neurochirurg Vlad Ciurea, arată Gândul.ro

Sursa: Realitatea Medicala