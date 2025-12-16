Cod galben de ceață densă în zone din nouă județe din țară, marți dimineață

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o serie de avertizări nowcasting Cod galben de ceață, valabile în nouă județe din țară, potrivit realitatea.net.

Până la ora 11:00, în localități din județele Constanța, Tulcea, Gorj, Olt, Vâlcea, Dolj, Mehedinți, Galați, Vaslui, se va semnala ceață, fenomen ce va determina scăderea vizibilității, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

Conform meteorologilor, pe alocuri sunt condiții de formare a ghețușului.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore.