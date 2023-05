Marea Britanie, Rusia și Franța ocupă primele trei poziții în topul 20 al celor mai puternice armate din Europa, potrivit clasamentului realizat de Insider Monkey în principal pe baza indicelui de putere militară, calculat de portalul de specialitate Global Firepower, dar și a procentului din PIB alocat de aceste țări pentru apărare în 2021.

Criteriile de evaluare au mai inclus numărul mijloacelor militare strategice, inclusiv baze militare, capacitățile logistice, cibernetice și spațiale.

1. Marea Britanie

A alocat 2,2% din PIB (3.100 de miliarde de dolari) pentru apărare în 2021. Este pe primul loc în Europa în privința proiectării puterii la nivel global. Marea Britanie are două portavioane și 25 de baze militare în întreaga lume (fiind întrecută doar de SUA).

Marina țării are la dispoziție 12 fregate, 6 distrugătoare și 10 submarine. Forțele aeriene au un arsenal de 663 de aeronave, dintre care 119 sunt avioane de luptă. În plus, armata sa operează 227 de tancuri și 215 tunuri de artilerie. Armata britanică are șase sateliți pe orbită începând din 2023.

Printre principalii contractori britanici din domeniul apărării se numără BAE Systems, Rolls Royce și Ultra Electronics.

2. Rusia

Rusia este cea mai importantă superputere nucleară din lume, cu aproape 6 000 de arme nucleare. Considerată înaintea războiului din Ucraina a doua putere militară din lume, după SUA, rămâne pe primul loc ca putere de foc.

Rusia ocupă totuși locul al doilea din trei considerente: este în urma unor țări europene în ceea ce privește capacitățile de proiecție a puterii prin numărul de portavioane și baze terestre, economia sa este mai slabă decât a unora din țările din clasament, iar o mare parte din infrastructura sa militară este în curs de modernizare.

Industria securității cibernetice din Rusia este deosebit de competitivă cu companii care au generat inovație în domeniu precum Group-IB, Elcomsoft și Kaspersky Lab.

3. Franța

Dispune de circa 300 de arme nucleare.

Marina sa operează 11 fregate și 9 submarine. Forța sa aeriană constă în 226 de avioane de luptă, 591 de drone, 438 de elicoptere și 114 avioane de transport. Totodată, Franța are 10 sateliți pe orbită, ceea ce îi conferă un avantaj militar în spațiu.

Franța este una dintre puținele țări care are capacitatea de a proiecta puterea la nivel global având un portavion, trei portelicoptere și zece baze militare.

Țara găzduiește unele dintre cele mai avansate companii producătoare de armament, dintre care cea mai notabilă este Dassault Aviation SE.

4. Italia

Are opt sateliți militari pe orbită. Marina sa operează 13 fregate și 8 submarine. Forțele sale aeriene au un arsenal de 850 de aeronave.

5. Germania

Este cea mai bogată țară din Europa, cu un PIB de 4 260 de miliarde de dolari. Are una dintre cele mai sofisticate armate din lume și o industrie de apărare extrem de bine dezvoltată. Este devansată de alte țări europene în ceea ce privește numărul de militari, dar a început să se reînarmeze în urma războiului din Ucraina.

Marina germană operează 12 fregate, 5 corvete și 6 submarine. Arsenalul forțelor aeriene cuprinde 601 aeronave, dintre care 134 de avioane de luptă, inclusiv F-35. Armata sa operează 266 de tancuri și 121 de tunuri de artilerie autopropulsate.

Totodată, armata operează șapte sateliți și 670 de drone.

6. Turcia

Este a opta economie din Europa. Marina turcă operează 16 fregate, 12 submarine și 9 corvete.

Dispune de un număr impresionant de unități de tancuri: 2.229 Turcia are o putere aeriană redutabilă cu peste 1.000 de aeronave în inventarul forțelor sale aeriene, dintre care 205 sunt avioane de luptă. Armata are doi sateliți pe orbită.

Mai mult, și-a consolidat apărarea aeriană prin achiziționarea sistemului S-400 Triumf de fabricație rusă, care este adesea descris ca fiind cel mai bun din lume.

7. Spania

Are al șaselea PIB de pe continent. În ceea ce privește resursele militare principale, țara deține 11 fregate, 140 de avioane de luptă și 327 de unități de tancuri, dar și, din 2023, patru sateliți militari

8. Polonia

Are 459 de aeronave, dintre care 18,6% sunt avioane de luptă. Are 569 de unități tancuri, iar pe mare, Polonia își proiectează puterea prin intermediul a două fregate, două corvete și un submarin.

9. Olanda

Este a șaptea economie din Europa, cu un PIB de 1.000 de miliarde de dolari în 2021.Cheltuielile pentru apărare au reprezentat, în 2021, 1,4% din PIB. Se află pe locul al șaselea în ceea ce privește capacitățile de război cibernetic, potrivit Indicelui Național al Puterii Cibernetice pe 2022.

10. Suedia

Armata sa are 367 de mijloace navale – care includ 298 de nave de patrulare, cinci submarine și șapte corvete – 121 de tancuri și 205 avioane.

11. Norvegia

Forțele sale aeriene dispun de capacități de luptă avansate și operează în prezent 27 de unități de avioane de luptă invizibile F-35. Se preconizează că Norvegia va avea o flotă de 52 de avioane F-35 până în 2025.

12. Elveția

Forțele aeriene sunt considerate cea mai puternică aripă militară a Elveției, cu o flotă de 148 de aeronave, dintre care 43 de avioane de luptă. Cel mai important avion de luptă din arsenalul său este F/A-18C, iar țara are 25 de astfel de aparate în serviciu. A cheltuit 0,7% din PIB-ul său de 0,8 trilioane de dolari pentru apărare în 2021.

13. Ucraina

Începând cu 2023, armata sa dispune de 1.890 de tancuri, 312 de avioane și 38 de mijloace navale, inclusiv 16 nave.

Rusia este adesea acuzată că folosește Ucraina ca teren de experimentare pentru capacitățile sale cibernetice ofensive. Ucraina s-a confruntat cu mai multe atacuri cibernetice în trecut, ceea ce a determinat țara să dezvolte propriile capacități de război cibernetic. Ucraina este considerată a 12-a țară ca putere cibernetică potrivit Indicelui Belfer Center (2022), Rusia ocupând locul al treilea.

14. Grecia

În ciuda dificultăților economice, dispune de o putere militară importantă. Se mândrește cu una dintre cele mai mari unități de blindate din Europa, cu peste 1.300 de tancuri.Flota navală are 63 de unități, între care 11 submarine și 13 fregate. Forța sa aeriană operează 635 de aeronave, dintre care 193 sunt avioane de luptă.

15. Portugalia

În 2021, cheltuielile pentru apărare au reprezentat 2,2% din PIB-ul Portugaliei, de 254 de miliarde de dolari. Principalul avion de luptă al forțelor aeriene este F-16. 28 de astfel de avioane sunt pregătite de luptă. Marina are 111 active navale, care includ două submarine clasa Tridente, cinci fregate, două corvete și 20 de nave de patrulare.

16. Danemarca

Țara are 115 aeronave, dintre care patru F-35 și 33 de F-16. Danemarca găzduiește companii naționale de apărare, precum Danish Aerotech, dar și companii americane precum Lockheed Martin și General Electric. Armata a avut numeroase contracte cu General Dynamics pentru transportoare blindate de personal (APC).

Armata daneză operează 74 de mijloace navale, inclusiv 24 de nave, 44 de tancuri și 115 avioane, între care 33 de avioane de luptă.

17. România

România a cheltuit 2% din PIB pentru apărare în 2021. Fiind membră a NATO, România continuă să-și modernizeze armata. Din 2023, armata sa operează 45 de mijloace navale, inclusiv 18 nave, 413 tancuri și 146 de aeronave, inclusiv 30 de avioane de luptă.

18. Republica Cehă

Republica Cehă are una dintre cele mai puternice armate din Europa, înarmată în mare măsură de industria națională de apărare, care include companii precum Česká Zbrojovka (CZ), Aero Vodochody și Tatra.

19. Finlanda

Finlanda are una dintre cele mai avansate forțe aeriene din Europa, datorită arsenalului de avioane F/A-18 și F35, acestea din urmă fiind dezvoltate de Lockheed Martin. Marina țării operează 18 nave de luptă împotriva minelor și două nave de patrulare. Finlanda se mândrește cu 239 de tancuri.

20. Belgia

Belgia este una dintre cele mai mari economii din Europa, cu un PIB de 0,6 trilioane de dolari în 2021, ceea ce îi permite să investească semnificativ în capacitatea sa militară. Marina țării operează două fregate, două nave de patrulare și cinci nave împotriva minelor. Forța sa aeriană este considerabil mai puternică, operând 106 aeronave, inclusiv 44 avioane de luptă.