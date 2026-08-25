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Tânăr din Bihor, deja închis pentru droguri, mai primește 4 luni pentru furt de motorină

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Oradea
Scris de Realitatea de Oradea Publicat: 25 aug. 2026, 08:06

Un tânăr de 23 de ani din satul Leheceni, județul Bihor, aflat deja după gratii pentru trafic de droguri și instigare la furt, a fost condamnat din nou, de această dată pentru furt de combustibil. Judecătoria Beiuș i-a adăugat 4 luni de închisoare la pedeapsa inițială de 3 ani și 10 luni, rezultând o condamnare totală de 4 ani și 2 luni.

Fapta a avut loc în noaptea de 5 spre 6 mai 2023. Împreună cu un bărbat din Ștei, Andrei I., Călin Ioan Rotariu a desfăcut capacul rezervorului unui camion parcat lângă o firmă din localitate și a furat aproximativ 30 de litri de motorină. Combustibilul a fost pus în două canistre și folosit pentru alimentarea unui autoturism. Cei doi au fost filmați de camerele de supraveghere și surprinși de un alt șofer, care a alertat poliția la 112. În timpul procesului, au restituit valoarea combustibilului furat, potrivit bihon.ro.

Condamnare anterioară pentru trafic de „cristal”

Anterior, Rotariu a fost condamnat definitiv în iunie 2025 la 3 ani și 10 luni de închisoare pentru trafic de droguri. Polițiștii antidrog au găsit la el, în decembrie 2023, 40 de grame de 3-CMC, drog denumit „cristal”, un cântar și bani. Un martor a declarat că tânărul vindea „cristal” cu 200 de lei gramul. A fost judecat și pentru instigare la furt, după ce i-a cerut unui debitor să livreze droguri unui minor și să fure un sistem audio. În prezent este încarcerat la Penitenciarul Satu Mare și poate face apel în 10 zile împotriva noii sentințe. Complicele său a primit un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei.

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