Tânăr din Bihor, deja închis pentru droguri, mai primește 4 luni pentru furt de motorină

Un tânăr de 23 de ani din satul Leheceni, județul Bihor, aflat deja după gratii pentru trafic de droguri și instigare la furt, a fost condamnat din nou, de această dată pentru furt de combustibil. Judecătoria Beiuș i-a adăugat 4 luni de închisoare la pedeapsa inițială de 3 ani și 10 luni, rezultând o condamnare totală de 4 ani și 2 luni.

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