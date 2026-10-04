Tăieri și toaletări de arbori în Oradea, în perioada 5-9 octombrie. Vezi zonele unde se intervine

Primăria Oradea a anunțat un nou program de intervenții asupra arborilor din municipiu. În perioada 5-9 octombrie 2026, echipele vor efectua lucrări de toaletare și doborâre a unor arbori din mai multe zone ale orașului.
Municipalitatea le recomandă șoferilor să evite parcarea în apropierea copacilor asupra cărora se intervine și să respecte semnalizarea temporară din zonele de lucru.
Unde se intervine luni, 5 octombrie
În prima zi a programului, lucrările sunt programate în Piața 1 Decembrie, la numerele 27C și 13, precum și pe Aleea Ștrandului, în zona intersecției cu strada Schiff Ernő.
Șoferii sunt sfătuiți să fie atenți la semnalizarea amplasată temporar și să nu lase autoturismele în imediata apropiere a arborilor vizați de intervenții.
Lucrări programate marți, 6 octombrie
Marți, 6 octombrie, echipele vor interveni în zona Asociației de proprietari Bârsei.
Lucrările fac parte din programul săptămânal stabilit de municipalitate pentru întreținerea și gestionarea arborilor din Oradea.
Zonele în care se intervine miercuri
Miercuri, 7 octombrie, sunt programate intervenții în mai multe puncte din municipiu.
Pe listă se află strada Călărașilor, pe tronsonul dintre strada Constructorilor și bulevardul Decebal, precum și strada Alexandru Cazaban nr. 8.
Tot miercuri sunt prevăzute lucrări și pe strada Hațegului, la numerele 40A și 15.
Joi, lucrări în Parcul Seleuș
Pe 8 octombrie, intervențiile vor continua în Parcul Seleuș și în zona Asociației de proprietari Onișifor Ghibu nr. 10.
Locuitorii și șoferii din aceste zone sunt rugați să țină cont de indicațiile echipelor care efectuează lucrările.
Unde se intervine vineri, 9 octombrie
În ultima zi a programului, vineri, 9 octombrie, sunt programate lucrări pe strada Valea Drăganului, la numerele 57 și 38.
Echipele vor interveni și pe Aleea Rogerius nr. 10, bloc E2, precum și pe strada Aluminei nr. 37D.
Șoferii, sfătuiți să nu parcheze în zonele de intervenție
Primăria Oradea le recomandă conducătorilor auto să nu parcheze în apropierea arborilor asupra cărora sunt programate lucrări.
De asemenea, șoferii trebuie să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului aflat în teren, pentru ca intervențiile să se poată desfășura în condiții de siguranță.
Programul de tăieri și toaletări de arbori poate suferi modificări în funcție de condițiile meteorologice, de situația identificată la fața locului sau de apariția unor intervenții neprevăzute.