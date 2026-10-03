Dresor de câini din Bihor, trimis după gratii pentru abuzarea unei fete de 14 ani

Un dresor de câini de 61 de ani din Bihor a ajuns după gratii într-un dosar privind abuzarea sexuală a unei fete de 14 ani. Cazul este anchetat de autorități.
Un bărbat de 61 de ani din județul Bihor, care lucra ca dresor de câini, a ajuns în spatele gratiilor într-un dosar privind abuzarea sexuală a unei fete de 14 ani. Cazul a fost instrumentat de autoritățile judiciare din Bihor.
Un caz grav a ajuns în atenția autorităților din județul Bihor, după ce un bărbat în vârstă de 61 de ani, din localitatea Cetariu, a fost acuzat că a abuzat sexual o minoră.
Potrivit informațiilor publicate de BIHOREANUL, bărbatul, care era dresor de câini, a fost trimis după gratii vineri, 2 octombrie 2026, în urma procedurilor judiciare din acest dosar.
Bărbatul din Bihor, acuzat că a abuzat o fată de 14 ani
Dosarul vizează fapte de natură sexuală comise asupra unei minore. Victima avea 14 ani la momentul faptelor.
În astfel de cauze, ancheta și judecarea se desfășoară cu respectarea normelor speciale privind protecția victimelor minore, iar identitatea acestora este protejată.
Potrivit relatării publicate de sursa citată, autoritățile au dispus măsuri privative de libertate împotriva bărbatului.
Caz grav anchetat de autoritățile din Bihor
Cazul readuce în atenție necesitatea protejării minorilor și a sesizării autorităților atunci când există suspiciuni privind comiterea unor fapte de abuz.
Anchetele de acest tip presupun administrarea de probe și stabilirea responsabilității penale de către organele judiciare competente. În cazul de față, informațiile despre acuzațiile formulate împotriva bărbatului provin din relatările despre dosarul instrumentat de autorități.
Dresor de câini din Bihor, după gratii
Bărbatul de 61 de ani din Cetariu a ajuns în detenție în contextul dosarului privind abuzarea sexuală a unei fete de 14 ani.
Cazul este unul dintre dosarele penale grave aflate în atenția autorităților din județul Bihor, iar procedurile judiciare se desfășoară potrivit legislației în vigoare.