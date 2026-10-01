Mecanic din Oradea, condamnat pentru evadare după ce a încălcat arestul la domiciliu

Bărbatul de 43 de ani este judecat și într-un dosar de trafic de droguri, iar noua sentință nu este definitivă
Un bărbat de 43 de ani din Oradea, mecanic auto, a fost condamnat în primă instanță pentru evadare, după ce a părăsit de trei ori locuința în care se afla în arest la domiciliu. Măsura fusese dispusă într-un dosar de trafic de droguri, în care acesta este judecat alături de alți trei inculpați.
Potrivit anchetatorilor, în perioada februarie–aprilie 2024, bărbatul ar fi vândut de mai multe ori substanțe psihoactive și droguri de mare risc unui colaborator autorizat și ar fi deținut în autoturism peste 110 grame de „cristal”.
Pedeapsă cu suspendare după contopirea condamnărilor
Judecătoria Oradea i-a aplicat o pedeapsă de nouă luni de închisoare pentru încălcarea arestului la domiciliu. Aceasta a fost contopită cu o condamnare anterioară de un an și șase luni, primită pentru conducere sub influența substanțelor interzise și cu permisul anulat.
Pedeapsa rezultată este de un an și opt luni de închisoare, cu suspendare și termen de supraveghere de patru ani. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.