Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Dirijorul Florin Totan, despre societatea românească în 2026

Dirijorul Florin Totan este invitat, în premieră, la Realitatea Plus, într-un dialog cu jurnalista Delia Vrânceanu, în cadrul podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS.
Pornind de la întrebarea „Cum vedeți societatea românească în 2026?”, discuția aduce în prim-plan rolul culturii într-o societate aflată într-o continuă schimbare, dar și nevoia de susținere concretă a domeniului cultural.
„Toată lumea laudă cultura, avem nevoie de cultură și nimeni nu face nimic, nimeni nu investește nimic în cultură”, afirmă Florin Totan, punctând una dintre temele centrale ale dialogului.
Cunoscut pentru activitatea sa artistică și pentru implicarea în promovarea muzicii și culturii, dirijorul vorbește despre realitățile societății românești și despre locul pe care cultura îl ocupă în România de astăzi.
Episodul integral al podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 2 octombrie, de la ora 15:00.