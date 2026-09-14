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Pensionar din Ștei, prins băut și fără permis la volan, deși era deja judecat pentru acuzații asemănătoare
FOTO: Poliția Română/Facebook
Un pensionar din Ștei a fost prins de polițiști conducând beat și fără permis, deși bărbatul se afla deja în plin proces pentru fapte similare la volan.
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