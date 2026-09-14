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Pensionar din Ștei, prins băut și fără permis la volan, deși era deja judecat pentru acuzații asemănătoare

FOTO: Poliția Română/Facebook

FOTO: Poliția Română/Facebook

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 14 sept. 2026, 09:18

Un pensionar din Ștei a fost prins de polițiști conducând beat și fără permis, deși bărbatul se afla deja în plin proces pentru fapte similare la volan.

Polițiștii rutieri din județul Bihor au scos la iveală un caz șocant de sfidare a legii, protagonistul fiind un bărbat în vârstă din localitatea Ștei.

Acesta a fost oprit recent în trafic pentru un control de rutină, însă agenții au descoperit cu stupoare că individul se afla sub influența băuturilor alcoolice și nu deținea un permis de conducere valabil. Situația este cu atât mai gravă cu cât bărbatul nu se află la prima abatere de acest gen, continuând să ignore normele rutiere.

Sfidare totală a justiției

În urma verificărilor efectuate în baza de date, polițiștii au constatat că pensionarul este deja inculpat într-un alt dosar penal aflat pe rolul instanței. El era judecat exact pentru aceleași tipuri de infracțiuni rutiere, ceea ce demonstrează un dispreț total față de autorități și de siguranța celorlalți participanți la trafic.

În ciuda interdicțiilor și a procesului în desfășurare, bărbatul a ales să se urce din nou la volan, riscând nu doar viața sa, ci și pe cea a cetățenilor nevinovați.

Acum, el se va alege cu un nou dosar penal, iar faptele sale repetate vor cântări extrem de greu în decizia finală a judecătorilor.

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