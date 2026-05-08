Organizația Mondială a Sănătății pregătește un plan special pentru combaterea hantavirusului

În timp ce nava de croazieră afectată de un focar de hantavirus se îndreaptă spre Insula Tenerife (Spania), reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) se grăbesc să elaboreze recomandări detaliate privind măsurile care trebuie să fie luate în continuare pentru cei aproape 150 de pasageri, atunci când aceștia vor ajunge, în sfârșit, pe uscat, în cursul zilei de duminică, informează Reuters.

Focarul de hantavirus - care a cauzat moartea a trei persoane din cel puțin opt cazuri suspecte sau confirmate - este primul care a fost înregistrat vreodată pe o navă de croazieră, așadar sunt necesare anumite protocoale noi.



Șase foști și actuali oficiali ai OMS și experți în hantavirusuri au declarat că focarul epidemiologic ar putea fi gestionat prin adaptarea măsurilor standard de sănătate publică, cum ar fi izolarea pasagerilor bolnavi și a celor care ar fi putut intra în contact cu aceștia. Niciunul dintre pasagerii aflați pe navă nu prezintă simptome în prezent, a transmis operatorul navei.

Autoritățile medicale solicită, de asemenea, sfaturi din Argentina, unde un focar anterior al virusului Anzi, aceeași tulpină ca cea depistată pe navă, a fost eradicat în anul 2019.



'Dacă respectăm măsurile de sănătate publică și lecțiile învățate din experiența Argentinei, putem întrerupe acest lanț de transmitere. Nu ar trebui să fie o epidemie de amploare', a declarat Abdi Rahman Mahamud, directorul departamentului de operațiuni de alertă și de reacție la urgențe sanitare din cadrul OMS.



El a dezvăluit că accentul se va pune pe izolarea persoanelor bolnave, precum și pe monitorizarea și plasarea în carantină a celorlalți pasageri, sub rezerva unor decizii ale guvernelor naționale.

Sfaturi din Argentina



În prezent, pasagerii de pe MV Hondius sunt clasificați în categorii de contacte cu risc ridicat și contacte cu risc scăzut, în funcție de interacțiunile lor cu călătorii bolnavi, a precizat OMS. Urmărirea contactelor este esențială și pentru cei care au părăsit deja nava de croazieră.



Se cunoaște că tulpina Anzi a hantavirusului se răspândește prin contact apropiat și prelungit, în principal atunci când un pacient este deja simptomatic. Această informație se bazează în mare parte pe singurul focar cunoscut până acum în cadrul căruia tulpina Anzi s-a răspândit între oameni în Argentina în 2018-2019, când 34 de persoane au fost infectate și 11 dintre ele au murit.



'Am învățat mai ales că, odată ce sunt implementate măsuri de bază de distanțare socială, care sunt, în esență, foarte simple - 'stai acasă când nu te simți bine' -, acestea dus la scăderea circulației virusului, iar focarul s-a stins', a declarat Gustavo Palacios, profesor la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, din Statele Unite, care este originar din Argentina și coautor al unui articol foarte important despre acel focar epidemiologic.



Gustavo Palacios și alți experți au oferit consultanță pentru OMS cu privire la noul focar încă din data de 2 mai, a dezvăluit el, adăugând că speră să se acorde de acum înainte mai multă atenție riscurilor generate de hantavirusuri, care pot avea rate de mortalitate de până la 50%.