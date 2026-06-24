Atenție turiști: pericol pe plaje! Bacteria care poate provoca infecții grave se răspândește odată cu încălzirea apelor

Sezonul estival aduce milioane de turiști pe litoralul european, însă specialiștii atrag atenția asupra unui risc tot mai prezent în zonele de coastă. O bacterie care se dezvoltă în apele calde ale mărilor și oceanelor se extinde în mai multe regiuni ale Europei, fenomen asociat direct cu creșterea temperaturilor provocată de schimbările climatice.

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