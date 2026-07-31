Olguța Vasilescu dezminte zvonurile:”Spitalul de paliație costă 199 de milioane de euro, nu 500 de milioane”

Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a dezmințit joi seară, în cadrul emisiunii „Miza Zilei”, moderată de Ana Maria Păcuraru, zvonurile privind sumele astronomice pe care le-ar cheltui pentru construirea unui spital de îngrijiri paliative cu 100 de paturi. Edilul a precizat că unitatea medicală are un cost de 199 de milioane de euro, și nu de 500 de milioane de euro, așa cum s-a vehiculat în presă.
”Costul este mult mai mic în realitate decât au răspândit prin toată presă”
”Habar n-au să citească un deviz. Pur și simplu a scris un USR-ist pe o pagină, a preluat toată presa USR, pentru că nu știu să citească devizele care sunt publicate de noi pentru ședința de Consiliu Local. Astăzi am și avut ședința de Consiliu Local cu două abținere a trecut acest spital. Costul este 199 de milioane cu tot cu TVA, este de șase ori mai mare decât spitalul de la Galați. Costul pe metru pătrat este sub 2.500 de euro, vorbind totuși de un spital, ca să ne înțelegem despre ce este vorba. Deci costul este mult mai mic în realitate decât au răspândit prin toată presa zilele acestea”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.
Primarul municipiului Craiova a subliniat că ”este o Hotărâre de Guvern 907, de acum câțiva ani, care spune că pe absolut orice investiție trebuie să treci o marjă de buget și o ajustare”.
”Pentru orice investiție, orice autoritate face acest lucru. Practic, trebuie să treci cu 40% în plus, dar bani care sunt doar pe hârtie. Tu ce dai în licitație, ce treci în licitație, este o sumă fără această marjă de buget și această ajustare. Ei neștiind nici legislația, nici să citească un deviz, au luat suma aceea mare și au spus construiește Oguța la Craiova, spital cu nu știu câte sute de milioane de euro”, a explicat Olguța Vasilescu.
Mai mult, ea a ținut să precizeze faptul că ”suntem prima autoritate locală după 1990 care a construit un spital de la zero în Craiova, un spital cu patru corpuri, la suma de 8 milioane de euro. Atât ne-a costat pe noi”.
”Eu am fost ani de zile sub lupă”
Totodată, Lia Olguța Vasilescu a subliniat că a fost ani de zile monitorizată, iar dacă ar fi existat nereguli, acestea ar fi fost descoperite. În plus, a acuzat o campanie intensă îndreptată împotriva sa și a familiei sale.
”Eu am fost ani de zile sub lupă, cu microfoane inclusiv în baie, nu mai vorbesc de dormitor, birou și așa mai departe. Credeți-mă că dacă aveau ceva de găsit, găseau. Ce se întâmplă în aceste zile cu această campanie efectiv furibundă împotriva mea și a familiei mele, este foarte clar că sunt o persoană care deranjează foarte mult. Pentru că altfel nu explic de ce această risipă de fonduri orientată împotriva mea, dar, așa cum v-am spus, merg înainte”, a afrimat ea.
În plus, primarul Craiovei a declarat că va continua proiectele de dezvoltare a infrastructurii medicale din oraș, menționând că spitalul regional aflat în construcție va fi cea mai mare construcție realizată în România după Revoluție și una dintre cele mai mari după Palatul Parlamentului.
”Am construit un spital, spitalul regional la ora actuală este în lucru, va fi cea mai mare construcție după Palatul Parlamentului construită în România și cea mai mare de după Revoluție. Deci construim spitale în Craiova, o să mai construim în continuare pentru că avem nevoie de ele și pentru că știm să o facem, că am mai făcut”, a mai transmis ea.
”Nu am de gând să las toată această campanie furibundă împotriva mea să continue”
Întrebată cine are ceva cu ea și familia sa, Olguța Vasilescu a răspuns: ”Asta n-aș putea să vă spun. Cert este că sunt un grup de site-uri, cred că 20 de site-uri, care în buclă aruncă tot felul de minciuni, că am crypto, că am nu știu ce averi. I-am dat în judecată să vină să dovedească ei toate lucrurile acestea, dacă nu, să plătească despăgubiri, pentru că eu voi merge mai departe. Adică n-am de gând să las toată această campanie furibundă împotriva mea să continue fără să o sancționez printr-o instanță de judecată și chiar o plângere penală”.