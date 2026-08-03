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Ilie Bolojan demontează teoria privind scăderea nivelului Dunării: „Nu are nicio legătură cu realitatea”

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 aug. 2026, 17:21

Premierul demis, Ilie Bolojan, a respins luni ipoteza potrivit căreia scăderea nivelului Dunării în România ar fi fost provocată de alte state riverane care și-ar fi făcut rezerve de apă. Întrebat despre această posibilitate în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria, acesta a catalogat scenariul drept lipsit de fundament.

După câteva momente de reflecție, Bolojan a declarat că astfel de teorii „nu au nicio legătură cu realitatea”, subliniind că explicația este legată de condițiile climatice și de deficitul de precipitații din bazinul hidrografic al Dunării.

O jurnalistă l-a întrebat dacă este posibil ca nivelul redus al fluviului în România să fie cauzat de faptul că alte țări traversate de Dunăre și-ar fi creat stocuri de apă.

În răspunsul său, fostul premier a respins categoric această ipoteză.

„Cred că astfel de scenarii n-au nicio legătură cu realitatea. Și cred că ați mai văzut apa care dispărea din marile lacuri de acumulare din România, mă gândesc la Vidraru sau la alte lacuri. Acest tip de teorii n-au nicio legătură cu realitatea”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a adăugat că situația actuală poate fi explicată prin datele privind precipitațiile din întregul bazin hidrografic al Dunării, despre care spune că reprezintă „niște realități pe care nimeni nu le poate contesta”.

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