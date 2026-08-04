Amenzi de peste 550.00 de lei pe litoral. ANSVSA a închis sau suspendat activitatea a 12 unități

ANSVSA a anunţat marţi că a aplicat amenzi de 558.700 de lei, în urma controalelor desfăşurate la 277 de unităţi de pe litoral, în perioada 27 iulie – 2 august, în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026.
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a aplicat 52 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 558.700 de lei, în urma verificărilor efectuate la 277 de unităţi de pe litoral.
Amenzi de peste jumătate de milion de lei pe litoral
Controalele s-au desfăşurat în perioada 27 iulie – 2 august, în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026. Inspectorii au emis, totodată, şapte Ordonanţe de Suspendare a Activităţii şi cinci Ordonanţe de Interzicere a Activităţii.
Au fost verificate 170 de unităţi de alimentaţie publică, patru pizzerii, o unitate de catering, şase cofetării şi patiserii, 16 laboratoare de cofetărie şi patiserie, un supermarket, 18 magazine alimentare şi 61 de unităţi de comercializare a produselor alimentare.
ANSVSA a controlat 277 de unități de pe litoral
În urma controalelor, inspectorii au reţinut oficial 490.800 de kilograme de produse alimentare, care au fost trimise la neutralizare, întrucât nu respectau cerinţele privind siguranţa alimentelor.
Printre principalele nereguli constatate se numără manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare-veterinare, ambalarea şi etichetarea necorespunzătoare, vânzarea produselor fără etichetele obligatorii şi păstrarea acestora în condiţii necorespunzătoare.
Produse fără etichete, igienă precară și depozitare necorespunzătoare
De asemenea, ANSVSA a sancţionat comercializarea directă către consumator în spaţii neaprobate sau necorespunzătoare din punct de vedere sanitar-veterinar, precum şi nerespectarea regulilor de igienă.
„Inspectorii ANSVSA îşi continuă activitatea cu aceeaşi fermitate pe întreg parcursul sezonului estival, pentru ca turiştii şi toţi consumatorii să beneficieze de produse alimentare sigure. Măsurile dispuse în urma controalelor demonstrează că nu vom tolera abaterile care pot pune în pericol sănătatea publică”, a declarat preşedintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu.
ANSVSA recomandă turiştilor să cumpere alimente doar din unităţi autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar. Sesizările privind siguranţa alimentelor pot fi transmise la numărul gratuit 0800.826.787 sau la adresa [email protected].
Autoritatea precizează că verificările vor continua pe toată durata sezonului estival, în zonele turistice de pe litoral.