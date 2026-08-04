12 incendii în după-amiaza zilei de luni, în Bihor

În după-amiaza şi seara zilei de luni, 3 august a.c., pompierii militari bihoreni au intervenit pentru stingerea a 12 incendii produse în judeţ, dintre care nouă au fost provocate, cel mai probabil, de utilizarea focului deschis pentru igienizarea terenurilor, activitate strict interzisă şi sancţionată contravenţional, potrivit legii.
Incendii de vegetaţie uscată cu pericol de propagare la mai multe locuinţe
Astfel, între orele 14.00 şi 00.00, echipajele de pompieri din cadrul a şapte subunităţi ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 'Crişana' al judeţului Bihor au intervenit în Borumlaca, Curtuişeni, Ceişoara, Săbolciu, Valea lui Mihai, Râpa, Sânnicolau Român, Cheţ şi Cihei, pentru localizarea şi lichidarea a nouă incendii care s-au manifestat pe o suprafaţă totală de aproximativ 20 de hectare. La patru din cele nouă evenimente au intervenit şi membrii Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) Suplacu de Barcău, Curtuişeni, Ceica şi Sânnicolau Român.
În urma incendiilor menţionate au ars vegetaţie uscată, circa 20 de pomi fructiferi şi aproximativ 20 de metri de lan de porumb.
Forţele de intervenţie au reuşit să împiedice propagarea flăcărilor la mai multe case situate în proximitatea focarelor.
Reamintim cetăţenilor că arderile de vegetaţie sunt interzise prin lege. Nerespectarea acestei interdicţii se sancţionează sever. Pentru persoanele fizice, amenzile variază între 7.500 şi 15.000 de lei, iar pentru persoanele juridice, între 50.000 şi 100.000 de lei. Aceste măsuri au fost implementate pentru a descuraja practicile periculoase, pentru a proteja mediul şi siguranţa publică.
Incendiu la baloţi de paie, în Diosig
Tot luni după-amiaza, pompierii militari din cadrul Staţiei Săcueni şi Detaşamentului 2 Oradea, în cooperare cu SVSU Diosig, au acţionat timp de aproximativ cinci ore, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins aproximativ 800 de baloţi de paie, depozitaţi pe terenul unei ferme din localitatea Diosig.
Cercetările efectuate au indicat faptul că evenimentul a fost generat, cel mai probabil, de o ţigară nestinsă aruncată la întâmplare.
Incendiu la o casă din Nucet şi la o magazie din Alparea
Pompierii Staţiei Ştei au intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă şi spumă, pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuinţă situată în localitatea Nucet.
Incendiul, care, în momentul sosirii echipajelor, se manifesta violent şi generalizat la mansarda din lemn şi la acoperişul casei, a fost stins în aproximativ o oră şi 30 de minute, pompierii salvând din calea flăcărilor parterul locuinţei, casa învecinată şi un şopron.
Evenimentul, a cărui cauză probabilă a constituit-o un scurtcircuit electric, s-a soldat cu arderea mansardei şi acoperişului casei, pe o suprafaţă de circa 40 de metri pătraţi.
Între orele 22.40 - 22.55, echipajele Gărzii 1 Mai şi Detaşamentului 1 Oradea au acţionat pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o magazie din cadrul unei gospodării din Alparea, comuna Oşorhei, reuşind să împiedice propagarea acestuia la terasa semideschisă lipită de construcţia în flăcări şi la bunurile depozitate pe terasă (mobilier, bicicletă, materiale de construcţii etc.) Forţele de intervenţie au evacuat două butelii, preîntâmpinând producerea unei explozii.
După stingerea incendiului, forţele de intervenţie au continuat să acţioneze la faţa locului până la miezul nopţii, pentru căutarea eventualelor focare ascunse şi înlăturarea efectelor negative ale evenimentului.