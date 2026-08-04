12 incendii în după-amiaza zilei de luni, în Bihor

Publicat 4 aug. 2026, 11:18 Sursă realitatea.net

În după-amiaza şi seara zilei de luni, 3 august a.c., pompierii militari bihoreni au intervenit pentru stingerea a 12 incendii produse în judeţ, dintre care nouă au fost provocate, cel mai probabil, de utilizarea focului deschis pentru igienizarea terenurilor, activitate strict interzisă şi sancţionată contravenţional, potrivit legii.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre incendiiBihorisupompieriintervenții