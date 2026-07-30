Cererea de finanţare pentru spitalul de boli infecţioase din Oradea

Publicat 30 iul. 2026, 14:50 Sursă realitatea.net

Primăria Oradea va depune, până în 15 august, cererea de finanţare pentru noul spital de boli infecţioase din municipiu prin Programul Sănătate, după ce investiţia, demarată prin PNRR, nu a mai putut fi finalizată în termenul prevăzut, respectiv august 2026.

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