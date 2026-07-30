Cererea de finanţare pentru spitalul de boli infecţioase din Oradea

Primăria Oradea va depune, până în 15 august, cererea de finanţare pentru noul spital de boli infecţioase din municipiu prin Programul Sănătate, după ce investiţia, demarată prin PNRR, nu a mai putut fi finalizată în termenul prevăzut, respectiv august 2026.
Documentaţia tehnico-economică şi indicatorii actualizaţi urmează să fie aprobaţi de Consiliul Local.
Primarul Florin Birta a explicat joi, într-o conferinţă de presă, că proiectul, anunţat în 2020 şi contractat pentru finanţare prin PNRR în decembrie 2023, în valoare de aproximativ 135 de milioane de euro, a fost afectat de durata procedurilor de achiziţie, contestaţii şi de complexitatea construcţiei.
'Nu ne-am mai încadrat în termenul de august 2026 pentru PNRR', a declarat edilul.
Potrivit acestuia, în urma transferării proiectului către Programul Sănătate, valoarea investiţiei a fost actualizată la 142 de milioane de euro, faţă de 135 de milioane de euro iniţial, ca urmare a noilor normative din domeniul sănătăţii, a adaptării proiectului tehnic şi a unor îmbunătăţiri solicitate pe parcursul execuţiei.
Edilul a precizat că, în noua schemă de finanţare, contribuţia Municipiului Oradea va creşte la aproximativ 10 milioane de euro, faţă de 6,75 milioane de euro prevăzute iniţial prin PNRR. Diferenţa rezultă atât din modificarea cotei de cofinanţare, cât şi din acoperirea majorării valorii proiectului de către bugetul local.
În ceea ce priveşte stadiul lucrărilor, primarul a arătat că structura spitalului este realizată în proporţie de 100%, iar gradul total de execuţie a ajuns la aproximativ 50%. În paralel, sunt în derulare procedurile de achiziţie pentru echipamentele medicale, estimate la aproximativ 27 de milioane de euro.
'Estimăm finalizarea acestui spital la sfârşitul anului 2027 sau în primăvara anului 2028', a afirmat Florin Birta, subliniind că termenul-limită al finanţării europene este anul 2030, însă municipalitatea îşi propune ca unitatea sanitară să fie complet construită, dotată şi funcţională cu mult înainte de această dată.
Primarul a mai precizat că antreprenorul Erbaşu a continuat lucrările inclusiv în perioada în care nu au mai putut fi efectuate plăţi, acestea urmând să fie decontate după depunerea şi aprobarea proiectului pentru finanţare prin Programul Sănătate.
AGERPRES