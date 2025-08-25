ZELENSKI ÎI MULȚUMEȘTE LUI NICUȘOR DAN: „ROMÂNIA NE OFERĂ SPRIJIN VITAL”

25 aug. 2025, 17:59
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de mulțumire României și șefului statului, Nicușor Dan. Liderul de la Kiev a subliniat pe platforma X că sprijinul și livrările de echipament defensiv oferite de țara noastră sunt „vitale” pentru apărarea comunităților ucrainene.

Zelenski a publicat mai multe mesaje de recunoștință adresate liderilor care i-au transmis felicitări cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Printre acestea s-a aflat și scrisoarea președintelui României, pe care a descris-o drept „plină de prietenie”.

„Ucraina și România se confruntă cu aceleași provocări de securitate în regiune și facem eforturi împreună pentru a le contracara”, a scris președintele ucrainean. El a insistat că sprijinul primit de la București este esențial pentru protejarea orașelor și pentru efortul comun de a obține o pace durabilă.

În scrisoarea sa, președintele Nicușor Dan a transmis că România va rămâne un partener ferm și predictibil pentru Ucraina. El a subliniat sprijinul țării noastre atât în domeniul securității, cât și în procesul de reconstrucție și integrare europeană.

Șeful statului român a garantat că România va continua să ofere un „sprijin cuprinzător” Ucrainei în dosarul de aderare la Uniunea Europeană și să participe activ la implementarea deciziilor NATO.

De asemenea, Nicușor Dan și-a exprimat admirația pentru curajul poporului ucrainean. El a condamnat atacurile Rusiei asupra infrastructurii civile și energetice, pe care le-a numit „barbare” și contrare normelor internaționale.

Duminică, președintele României a transmis și un mesaj video în limba engleză, dedicat Zilei Independenței Ucrainei, reafirmând sprijinul deplin al Bucureștiului pentru Kiev.

Sursa: Newsinn

