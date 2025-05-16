PARTIDUL LUI DONALD TUSK, ȚINTA UNUI ATAC CIBERNETIC CU DOUĂ ZILE ÎNAINTE DE ALEGERILE DIN POLONIA

Cu doar două zile înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale din Polonia, Partidul Platforma Civică, condus de Donald Tusk, a devenit ținta unui atac cibernetic de amploare. Două site-uri oficiale ale formațiunii politice, inclusiv cele asociate candidatului favorit Rafał Trzaskowski, au fost paralizate în urma unui atac de tip denial of service (DoS), produs vineri dimineață.

Atacul a fost confirmat oficial de premierul Donald Tusk și de ministrul digitalizării, Krzysztof Gawkowski. Autoritățile poloneze suspectează implicarea serviciilor de informații ale Rusiei și Belarusului, în special GRU – serviciul de informații militare rus. Scopul ar fi compromiterea imaginii candidatului Platformei Civice, actualul primar al Varșoviei, Rafał Trzaskowski.

Ministrul Gawkowski a declarat într-un interviu pentru Reuters că Polonia este victima unei tentative fără precedent de influențare a procesului electoral, în care cetățeni polonezi ar fi fost recrutați prin darknet pentru a răspândi dezinformări în schimbul unor sume între 3.000 și 4.000 de euro.

Atacul cibernetic și informațiile privind implicarea serviciilor ruse amplifică tensiunile deja ridicate din campania electorală poloneză. Situația generează temeri privind posibile interferențe externe în alegeri, un scenariu tot mai frecvent în statele UE, inclusiv România și Germania.

Rafał Trzaskowski, candidatul Platformei Civice, este văzut ca favorit în cursa prezidențială, susținut de un electorat pro-european care caută stabilitate și respinge influențele externe. Autoritățile poloneze au anunțat măsuri urgente de protecție digitală pentru a asigura integritatea procesului electoral.

