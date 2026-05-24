Politica

O nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni săptămâna viitoare

24 mai 2026, 10:35
Nicușor Dan

Articol scris de Andreea Damian
Sursă: Realitatea.net

Săptămâna viitoare urmează să fie declanșată o nouă rundă de consultări oficiale la Palatul Cotroceni între partidele politice și Nicusor Dan, după ce la discuțiile din această săptămână nu s-a ajuns la nicio concluzie. Toate variantele sunt analizate, inclusiv aceea a unui premier tehnocrat.

Niciun fel de concluzie în urma discuțiilor oficiale din această săptămână la Palatul Cotroceni între partidele politice, parlamentari și președintele Nicușor Dan, pentru formarea unui nou executiv și, de asemenea, pentru desemnarea unui nou prim-ministru al României.

Săptămâna aceasta au venit delegații din toate partidele politice la discuții cu președintele României, inclusiv parlamentarii neafiliați, pentru a putea vedea exact cum se poate constitui viitoarea majoritate.

Președintele României, Nicușor Dan, mizează mai mult pe refacerea fostei coaliții de guvernare, o variantă acceptată inclusiv de către Partidul Social Democrat, însă fără Ilie Bolojan în funcție de prim-ministru.

În schimb, PNL și USR nu doresc o coaliție pe viitor cu PSD, după moțiunea de cenzură, și, de asemenea, o variantă pentru aceștia ar fi inclusiv trecerea în opoziție.

În schimb, AUR, partidul condus de către George Simion, nu va susține un guvern din care aceștia nu vor face parte și doresc de urgență implementarea unor măsuri de redresare economică.

Pe masa deciziilor a lui Nicușor Dan există toate variantele în aceste momente, inclusiv varianta unui premier politic sau tehnocrat.

În ceea ce privește varianta unui premier politic s-au vehiculat două nume din partea PSD și PNL: Sorin Grindeanu sau Cătălin Predoiu, iar în ceea ce privește un premier tehnocrat au fost mai multe nume vehiculate precum Delia Velculescu, Radu Burnete sau Eugen Tomac.

Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €

Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Daniel Udrescu: Regimul fiscal al proprietății imobiliare după modificările aplicabile începând cu anul 2026: dublă și chiar triplă impunere, incoerență sistemică și discriminare structurală între persoana fizică și persoana juridică
