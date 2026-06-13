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Actualitate· 2 min citire
Doi oameni căutați de scafandri după ce au căzut în Dunăre
Căutări în Dunăre
Publicat13 iun. 2026, 10:41
SursăRealitatea.net
O amplă intervenție de căutare și salvare este în desfășurare pe Dunăre, în județul Brăila, după ce două persoane au dispărut în apele fluviului. La misiune participă scafandri, echipaje SMURD și mai multe ambarcațiuni, autoritățile mobilizând resurse suplimentare din județele vecine pentru a sprijini operațiunea.
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